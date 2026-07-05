ФИФА позволи на наказания голмайстор на САЩ да играе в 1/8-финала

ЕПА/БГНЕС Звездата на американския отбор Кристиан Пулишич (вдясно) успокоява Фоларин Балогун, който е разстроен след получаването на червения картон в 1/16-финала срещу Босна и Херцеговина.

ФИФА взе изненадващо решение да не приложи червения картон, който американският национал Фоларин Балогун получи при победата с 2:0 над Босна и Херцеговина в 1/16-финален мач. Нападателят на "Монако" беше изгонен в 64-ата минута, след като проверка с VAR показа, че е извършил тежко нарушение срещу Тарик Мухаремович. Преди това Балогун бе отбелязал първия гол в мача. Това беше третото му попадение от началото на турнира, с което той е временен голмайстор в тима на Щатите.

Веднага след мача селекционерът на САЩ Маурицио Почетино възнегодува: "Това не беше червен картон. Гледайки го по телевизията, той няма намерение да стъпи на крака на противника. Това е нормално действие във футбола. Стана случайно и не беше умишлено. Затова за мен това не е червен картон."

Днес стана ясно, че Балогун ще бъде на разположение на Почетино за 1/8-финала с Белгия. "В съответствие с чл.27 от Дисциплинарния кодекс на ФИФА прилагането на наказанието за мач се отлага за изпитателен срок от една година", се казва в неочакваното изявление на световната футболна асоциация.

До момента няма друг футболист с червен картон, който да е получил подобно позволение по време на Мондиал 2026.

Веднага след излизането на това решение президентът на САЩ Доналд Тръмп лично благодари на ФИФА. "Благодаря на ФИФА, че постъпи правилно и поправи една голяма несправедливост", написа той в една от социалните мрежи. Тръмп е в отлични отношения с президента на ФИФА Джани Инфантино, който дори му връчи новоучредената "Награда за мир на ФИФА".

ГНЕВНА РЕАКЦИЯ НА БЕЛГИЙЦИТЕ

От белгийската футболна асоциация реагираха остро и обявиха, че са "изумени" от решението на ФИФА. В официално изявление се обяснява, че се "проучват всички възможни опции" за реакция. От федерацията посочват, че са нарушени следните разпоредби на ФИФА:

- Член 66.4 от Дисциплинарния кодекс на ФИФА, който ясно постановява, че изгонването автоматично води до спиране на състезателните права за следващия мач на отбора.

- Член 10.5 от Правилника за Световното първенство по футбол през 2026 г., където е записано: "Ако играч или длъжностно лице от отбора бъде изгонен в резултат на директен или непряк червен картон (второ предупреждение), той автоматично ще бъде наказан за следващия мач на своя отбор."

Селекционерът на белгийския тим Руди Гарсия пък коментира ехидно: "Не знаех, че ще играем на 1 април, а не на 6 юли."