Жертвите в Непал и Тибет надхвърлиха 1000

Броят на загиналите при опустошителните наводнения в Непал и Тибет надхвърли 1000 души, а спасителните операции продължават с тежка техника, хеликоптери и багери, за да се достигне до хилядите, които са в неизвестност.

Специализирани екипи от Китай, Индия и Непал изградиха временни мостове, за да идат към отдалечени райони, и си пробиват път през руините в опит да достигнат поне 639 души, блокирани в тунели на разрушени хидроелектроцентрали.

Седмица, след като срутване на ледник предизвика стичане на гигантски маси лед, скали и кал през граничния регион с Китай, броят на жертвите нарасна до 1050 души. Други 4000 остават в неизвестност, включително 583 чужди граждани.

Бедствието е оставило най-малко 2,2 млн. тона отломки, включително части от сгради, скали и наноси, по първоначална оценка на Програмата на ООН за развитие (ПРООН).

„Количеството отломки показва мащаба на разрушенията и предизвикателството, пред което са изправени общностите, докато разчистват домове, пътища и обществени пространства и започват повторно изграждане“, се казва в съобщението на ПРООН.

Над 11 000 бедстващи са били спасени, а електрозахранването и комуникационните линии са възстановени в някои райони, заяви премиерът на Непал Балендра Шах в публикация в социалните мрежи в понеделник. В страната са постъпили помощи на стойност над $42 млн., казва още той и допълва, че се очаква даренията да се увеличат.

Шах съобщи също така, че 279 работници вече са спасени и извадени от тунелите от съвместни екипи от Непал, Индия и Китай. Спасителите се борят със срутени стени и придошли води, които затрудняват достъпа до няколко хидроелектрически обекта, където се предполага, че са блокирани най-голям брой хора, съобщи военен източник.

The Tunnel Rescue team from India carried forward its work in Chilime, in coordination with Nepali Army, even in face of extremely restricted access space, terrain limitations including a swamp like marshy tunnel floor. They used improvised floats to explore deep into the… pic.twitter.com/w4ssUE0BK2 — Naveen Srivastava, Ambassador of India in Nepal (@navsri6619) 1 септември 2026 г.

Южна Корея, чиито деветима граждани са работили по хидроелектрически проект в района и са в неизвестност, заяви, че ще изпрати авариен спасителен екип от 44 души, за да подпомогне операцията по търсене и спасяване в Расува.

Откъм китайска страна спасителни екипи са работили цяла нощ, за да възстановят достъпа до непалската граница в стръмно планинско дефиле. Пекин заяви, че ще изпрати експерти по ДНК тестове в засегнатите от бедствието райони и втора пратка с хуманитарни доставки, включително дронове и системи за пречистване на вода, съобщи външното му министерство.

Индия изпрати пети транспортен самолет с 5.5 тона медицински консумативи и 11-членен спасителен екип, който да се включи в работите по издирване.

India’s fifth relief aircraft has departed for Nepal, carrying an 11-member rescue team, specialised equipment, and 5.5 tonnes of essential medicines. 🇮🇳🤝🇳🇵 pic.twitter.com/Ezr5bc2P0l — THE UNKNOWN MAN (@Theunk5555) 2 септември 2026 г.

Миналата седмица Непал отказа чуждестранно участие в общото търсене и спасяване, но обяви, че се нуждае от специализирани услуги и усъвършенствана технологична подкрепа в области като уреди за откриване на живи хора, големи хладилни камери и сглобяеми мостове.