Войник се скара на Пийт Хегсет да пази тишина на Гроба на незнайния воин

Войник, охраняващ Гроба на незнайния воин във Вашингтон, е отправил устна забележка към група съветници на министъра на отбраната на САЩ Пийт Хегсет след церемония по случай Деня на ветераните в Националното гробище „Арлингтън“, предаде Асошиейтед прес, цитирана от БТА.

На видеозапис се вижда как Хегсет си прави снимки на празните стъпала пред Гроба заедно със съпругата си и трима членове на екипа си.

Докато групата приключва със снимките, се чува силен смях, при което войникът, охраняващ паметника, ги смъмря на висок глас, че „всички посетители трябва по всяко време да поддържат атмосфера на тишина и уважение“.

Главният говорител на Пентагона Шон Парнел заяви, че „докато отбелязваха този тържествен ден, един войник съвсем правилно и с уважение напомни на присъстващите да спазват добрия тон“. „Министърът и цялото ведомство винаги са почитали – и винаги ще почитат – саможертвата, която нашите военнослужещи са направили, за да запазят Америка в безопасност“, добави той.

Гробът е един от най-почитаните военни мемориали в САЩ. В него са положени останките на неидентифицирани войници от Първата, Втората световна и Корейската война.

Хегсет и екипът му са били в гробището в рамките на по-мащабна церемония за Деня на ветераните, на която присъстваха също президентът Доналд Тръмп и вицепрезидентът Джей Ди Ванс.

Инцидентът се случва по-малко от денонощие след като Хегсет на косъм избегна процедура по импийчмънт, инициирана от законодатели в Конгреса, припомня АП.

Малко след случилото се конгресмен Гуен Мур (демократ, Уисконсин) – заяви, че инцидентът показва „пълната негодност на Хегсет за заемания от него пост“.

„Само ден след като на косъм избегна импийчмънт, той демонстрира презрение към нашите военнослужещи, като прояви неуважение към светостта на Гроба на незнайния воин“, написа тя в социалните мрежи.