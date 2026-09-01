Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Турски опозиционен журналист е арестуван при опит да избяга в България

Той е имал забрана за напускане на страната заради обвинение за обида на Ердоган

01 Септ. 2026Обновена
Опозиционният журналист и шофьорът на товарния камион са задържани, а иранският гражданин е предаден на Окръжната дирекция за управление на миграцията.
ЕПА/БГНЕС
Опозиционният журналист и шофьорът на товарния камион са задържани, а иранският гражданин е предаден на Окръжната дирекция за управление на миграцията.

Опозиционният турски журналист и политически активист Афир Коджабъйък е задържан снощи при опит да напусне нелегално Турция и да влезе в България, съобщи турската държавна телевизия „ТРТ Хабер“. 

Ариф Коджабъйък, който създава публицистика с политическа тематика в YouTube, е бил задържан на ГКПП „Капъкуле“, след като при проверка на товарен камион със скенер, органите на реда за идентифицирали, че под него се крие човек. На разпространените кадри се вижда как униформените служители отиват до превозното средство и изваждат двама души под него, след което им поставят белезници. Вторият заловен е гражданин на Иран. 

Журналистът е бил с наложена забрана за напускане на Турция във връзка с обвинение по член в Наказателния кодекс на Република Турция за обида на президента. 

Случаят е поверен на прокуратурата в Одрин. Ариф Коджабъйък и шофьорът на товарния камион са задържани, докато иранският гражданин е предаден на Окръжната дирекция за управление на миграцията.

 

Само преди дни в България беше турският вътрешен министър Мустафа Чифтчи. При срещата си с Иван Демерджиев, той обяви, че сътрудничеството между България и Турция обхваща и екстрадициите. Чифтчи посочи, че 89 души, издирвани от турските власти, са били върнати в Турция. Анкара е изпратила искания за още 19 души, по които се очакват решения. От своя страна Турция е предала на България 24 души след искане на българските власти.

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

Турция, журналист, България, арест

Още новини по темата

PR акцията на Радев в Струмяни се провали: има двама задържани
28 Авг. 2026

Турция праща танкер с гориво към Русия
23 Авг. 2026

Русия изнудва Турция за С-400 с газопровода "Син поток" и АЕЦ "Аккую"
23 Авг. 2026

Израелският удар в Сирия нагнети силно напрежението с Турция
22 Авг. 2026

В Турция ексхумираха бивш министър по подозрение за отравяне
20 Авг. 2026

Турция не успя да се отърве от руските С-400
18 Авг. 2026

Демерджиев: Турция ще открива престъпни капитали, изнесени от българи
11 Авг. 2026

Турция продава на Украйна ракети през посредник от България
09 Авг. 2026

Формира се „Ислямско НАТО“
07 Авг. 2026

България най-после пак има посланик в Украйна
05 Авг. 2026

Надежда Нейнски разкри любопитни детайли за реакцията на Иран за US самолетите
01 Авг. 2026

Полша използва България, за да върне Украйна в сделката "МиГ-29 срещу дронове"

31 Юли 2026

Външният министър на Иран се скара на Велислава Петрова
30 Юли 2026

Училищата в Истанбул ще имат стая за молитва
28 Юли 2026

ОЩЕ НОВИНИ ОТ ЧУЖБИНА

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: Съдебна реформа може да започне със снимки на консервите от село
ДИЯН БОЖИДАРОВ: Малкото е красиво и "опасно" - променя културата, че и политиката
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Бойко Борисов вече се страхува от избори
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: България сама си избра вредител
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Как да загубим изборите в 5 прости стъпки

АНКЕТА "СЕГА"

Каква оценка бихте поставили за първите 100 дни на правителството?
РЕЗУЛТАТИ ПО-СТАРИ АНКЕТИ