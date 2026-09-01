Турски опозиционен журналист е арестуван при опит да избяга в България

ЕПА/БГНЕС Опозиционният журналист и шофьорът на товарния камион са задържани, а иранският гражданин е предаден на Окръжната дирекция за управление на миграцията.

Опозиционният турски журналист и политически активист Афир Коджабъйък е задържан снощи при опит да напусне нелегално Турция и да влезе в България, съобщи турската държавна телевизия „ТРТ Хабер“.

Ариф Коджабъйък, който създава публицистика с политическа тематика в YouTube, е бил задържан на ГКПП „Капъкуле“, след като при проверка на товарен камион със скенер, органите на реда за идентифицирали, че под него се крие човек. На разпространените кадри се вижда как униформените служители отиват до превозното средство и изваждат двама души под него, след което им поставят белезници. Вторият заловен е гражданин на Иран.

Atm faresi lakaplı ırkçı Arif Kocabıyık, yurt dışına bir tırın altında kaçmaya çalışırken yakalandı.



Yıllarca göçmenler üzerinden prim yapan ve onlarla dalga geçen Arif Kocabıyık, kendisi de iltica etmeye çalışırken yakalandı. pic.twitter.com/K7iuOi4iC1 — Refugee (@refugeeagency1) 31 август 2026 г.

Журналистът е бил с наложена забрана за напускане на Турция във връзка с обвинение по член в Наказателния кодекс на Република Турция за обида на президента.

Случаят е поверен на прокуратурата в Одрин. Ариф Коджабъйък и шофьорът на товарния камион са задържани, докато иранският гражданин е предаден на Окръжната дирекция за управление на миграцията.

Hakkında yurt dışına çıkış yasağı bulunmasına rağmen Kapıkule Sınır Kapısı’nda tır dorsesinin altında yakalanan Arif Kocabıyık:



“Anamur’a gidecektim.” pic.twitter.com/lbyD9dcjrj — Burak Doğan (@doganburak29) 1 септември 2026 г.

Само преди дни в България беше турският вътрешен министър Мустафа Чифтчи. При срещата си с Иван Демерджиев, той обяви, че сътрудничеството между България и Турция обхваща и екстрадициите. Чифтчи посочи, че 89 души, издирвани от турските власти, са били върнати в Турция. Анкара е изпратила искания за още 19 души, по които се очакват решения. От своя страна Турция е предала на България 24 души след искане на българските власти.