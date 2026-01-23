Тръмп разгневи НАТО с обиди към ветераните на пакта

Гневни реакции предизвикаха думи на американския президент Доналд Тръмп по отношение на войниците на НАТО, участвали наравно с американската армия в бойните действия в Афганистан. В интервю за телевизията Fox News Тръмп е казал, че военнослужещите на НАТО са били далеч от предните линии на бойните действия в Афганистан.
"Никога не сме имали нужда от тях. Те ще кажат, че са изпратили войници в Афганистан, което и направиха наистина, само че стояха малко встрани от фронтовите линии", заявил е президентът.
Trump on NATO: "I've always said, will they be there if we ever needed them? That's really the ultimate test. I'm not sure of that. We've never needed them. They'll say they sent some troops to Afghanistan and this or that. And they did. They stayed a little back, off the front… pic.twitter.com/fA0i1S3LxY— Open Source Intel (@Osint613) 22 януари 2026 г.
Днес британският премиер Киър Стармър нарече коментарите му "обидни и ужасяващи". Стармър е добавил, че ако той беше казал подобно нещо, щеше да се извини. Негодувание изразиха и много други британски политици и бивши военнослужещи, като някои напомниха, че Тръмп е избегнал военната служба по време на Виетнамската война.
🚨 BREAKING: Keir Starmer has called on Donald Trump to apologise for his "insulting and frankly appalling" comments about British troops in Afghanistan 👏 pic.twitter.com/zoKPhuSyf8— Peter Stefanovic (@PeterStefanovi2) 23 януари 2026 г.
Съюзниците на САЩ като цяло са дали 1160 жертви, напомня ДПА. Обединеното кралство е загубило 457 войници в Афганистан. Дания, от която Тръмп изисква да му предаде контрола над Гренландия, е дала 44 жертви. Един войник от българския контингент също беше убит.
Марк Рюте, генералният секретар на НАТО, е напомнил, че за всеки двама убити американци, по един натовски войник не се е връщал у дома. "Никой няма право да се подиграва на службата на нашите войници", написа в социалната мрежа Х полският външен министър Радослав Сикорски.
Znam Afganistan z młodości. Byłem tam także jako szef MON i MSZ.— Radosław Sikorski 🇵🇱🇪🇺 (@sikorskiradek) 23 януари 2026 г.
Prowincja Gazni, gdzie służył nasz kontyngent, na pusztuńskim południu, była frontowa, 7/10 na afgańskiej skali trudności i niebezpieczeństw.
Nikt nie ma prawa drwić ze służby naszych żołnierzy.