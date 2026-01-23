Медия без
Тръмп разгневи НАТО с обиди към ветераните на пакта

В Афганистан американските съюзници са били далеч от фронта, обяви президентът

23 Яну. 2026
Румънски офицери отдават почит на загинали в Афганистан и Ирак войници.
Гневни реакции предизвикаха думи на американския президент Доналд Тръмп по отношение на войниците на НАТО, участвали наравно с американската армия в бойните действия в Афганистан. В интервю за телевизията Fox News Тръмп е казал, че военнослужещите на НАТО са били далеч от предните линии на бойните действия в Афганистан.

"Никога не сме имали нужда от тях. Те ще кажат, че са изпратили войници в Афганистан, което и направиха наистина, само че стояха малко встрани от фронтовите линии", заявил е президентът.

Днес британският премиер Киър Стармър нарече коментарите му "обидни и ужасяващи". Стармър е добавил, че ако той беше казал подобно нещо, щеше да се извини. Негодувание изразиха и много други британски политици и бивши военнослужещи, като някои напомниха, че Тръмп е избегнал военната служба по време на Виетнамската война.

Съюзниците на САЩ като цяло са дали 1160 жертви, напомня ДПА. Обединеното кралство е загубило 457 войници в Афганистан. Дания, от която Тръмп изисква да му предаде контрола над Гренландия, е дала 44 жертви. Един войник от българския контингент също беше убит.

Марк Рюте, генералният секретар на НАТО, е напомнил, че за всеки двама убити американци, по един натовски войник не се е връщал у дома. "Никой няма право да се подиграва на службата на нашите войници", написа в социалната мрежа Х полският външен министър Радослав Сикорски.

 

