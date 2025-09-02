Тръмп: Много съм разочарован от Путин

„Много съм разочарован от Путин. Ще направим нещо, за да помогнем на хората да продължат да живеят“, заяви американският президент Доналд Тръмп тази вечер в телефонно тв интервю за водещия Скот Дженингс . „Мога да го кажа така. Но ние ще направим нещо, за да помогнем на хората да продължат да живеят. Това не е помощ за Украйна, а помощ за хората, за да могат да живеят. Седем хиляди души умират всяка седмица – предимно войници. Но седем хиляди? Така че, ако мога да помогна това да спре, мисля, че съм длъжен да го направя“, каза той.

По-рано днес министърът на финансите на САЩ Скот Бесънт заяви в интервю за Fox News, че САЩ разглеждат всички възможни варианти за санкции срещу Русия.

Той подчерта, че след срещата между Владимир Путин и Доналд Тръмп в Аляска и последвалия телефонен разговор, както и след посещението на европейските лидери и Зеленски в Белия дом, Путин — противно на очакванията — е засилил бомбардировките.

„Мисля, че всички опции са на масата. Президентът Путин, от историческата среща в Анкоридж, от телефонния разговор, когато европейските лидери и президентът Зеленски бяха в Белия дом следващата седмица, действаше в пълно противоречие с това, което даде да се разбере, че възнамерява да прави. Всъщност, по отвратителен, отвратителен начин, той засили кампанията от бомбардировки“, заяви министърът.

US Treasury Secretary Nellie Bessent said in an interview with Fox News that the US is considering all possible options for sanctions against Russia and will study them this week.



"Putin, after his meeting with Trump in Anchorage and their subsequent phone call, when European… pic.twitter.com/B6DUu9NlxP — Uncensored News (@uncensorednews9) 1 септември 2025 г.

Президентът Доналд Тръмп тогава даде срок на Русия да седне на масата на преговорите и да прекрати бомбардировките, който изтича днес. Тръмп скоро ще направи важно изявление. Това обяви пресслужбата на Белия дом. Предварително изявлението на Тръмп е насрочено за 21:00 часа българско време. Очаква се да обяви, че Министерството на отбраната ще се казва Министерство на войната, както е било до 1947 г.

Днес Владимир Путин се похвали в разговор със словашкия премиер Роберт Фицо в Пекин, че води много конструктивен диалог с американското правителство.