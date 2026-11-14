Световен шампион по футбол стана кандидат за президент на Германия

Крайнодясната партия "Алтернатива за Германия" (АзГ) издигна в Берлин бившия национален футболист и световен шампион от 1990 г. Томас Бертолд за кандидат за поста федерален президент. Съпредседателят на партията Тино Хрупала представи кандидатурата в социалните мрежи. Той определи Бертолд като мъж, който се е изправил срещу вредната, според него, политика по време на пандемията, и заяви, че Германия се нуждае от надпартиен президент патриот, който да утвърди ново чувство за "ние". Хрупала изрази увереност, че кандидатът може да получи подкрепа и извън партийните граници.

Изборът на държавен глава е насрочен за 30 януари 2027 г., а мандатът на Франк-Валтер Щайнмайер изтича през февруари. Федералният президент се избира от Федералното събрание, което включва депутатите от Бундестага и равен на тях брой делегати, излъчени от провинциите. Шансовете на Бертолд са малки, смятат в Германия. Блокът на канцлера Фридрих Мерц, съставен от ХДС и ХСС, издигна за поста председателката на баварския парламент Илзе Айгнер за своя съвместен кандидат. Тя е изключително популярна и се ползва и с подкрепата на Социалдемократическата партия на Германия и Зелените.

Бертолд е роден през 1964 г. и играеше като защитник. Има 62 мача за националния отбор и 381 мача в Бундеслигата с екипите на "Айнтрахт" (Франкфурт), "Байерн" (Мюнхен) и "Щутгарт". Играл е и в Италия за "Рома" и "Верона". През 1990 г. беше част от състава, спечелил световната титла в Италия. По време на пандемията той оспорва здравните ограничения, а според испанския вестник "Публико" е разпространявал и тези на екстремистки групи.

АзГ не за първи път издига собствен кандидат за президент. През 2022 г. тя представи Макс Оте, председател на "Вертеунион", който беше член на ХДС. ХДС поиска той да напусне партията заради кандидатурата, а шансовете му бяха оценявани като никакви. Тогава президентът Щайнмайер беше преизбран. Хрупала тогава заяви, че с Оте партията иска да събере допълнителни гласове във Федералното събрание. През април тази година парламентарната група на АзГ внесе в Бундестага законопроект за пряк избор на президента от народа, който да замени избора от Федералното събрание.