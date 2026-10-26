Румъния разкри мрежа за саботажи, координирана от Русия

SRI Кадри от пожара близо до до оръжейния завод CARFIL, разпространени от SRI

Румънската разузнавателна служба (SRI) разкри мрежа за саботажи, координирана от Русия, която стои зад пожара на 14 септември в индустриалната зона на Брашов, в непосредствена близост до оръжейния завод „Карфил“ (CARFIL) - дъщерно дружество на държавната компания ROMARM.

Според румънската прокуратура за борба с организираната престъпност и тероризма (DIICOT) замесени са трима мъже - двама беларуски граждани и един украински, пребиваващи в държави от ЕС. Срещу тях се водят съдебни производства в Румъния, както и в сътрудничество с властите на няколко европейски страни.

Установените досега данни показват, че дейността на мрежата не се е ограничавала до румънска територия. Координаторите от Русия са определили широк списък от цели в региона, включително държавни и частни предприятия за производство на въоръжение, както и други обекти с военно и промишлено значение. Според SRI случаят е част от по-мащабна кампания за саботажни операции в Европа, координирани от Русия.

Разследванията през тази година са установили и други опити за саботаж срещу обекти в Румъния, включително международни военни съоръжения и бази, използвани за подготовка на украинските въоръжени сили.

„Тези действия имат за цел сплашване, нанасяне на щети на отбранителните способности и отслабване на приноса на засегнатите държави към европейската и регионалната сигурност“, подчерта румънското разузнаване.

Как се вербуват саботьори

Според SRI набирането на извършители за саботаж обикновено става чрез социалните мрежи. На набелязаните лица първоначално се предлагат пари за отделни задачи, като наблюдение или фотографиране на обекти. После се възлагат все по-сериозни неща, които може да включват разрушения, палежи и дори убийства. При отказ за изпълнение координаторите прибягват до натиск и/или изнудване.

Руските мрежи се възползват предимно от финансова уязвимост, зависимости или криминално минало на вербуваните.

За да прикрият самоличността и придвижването си, участниците често използват транспорт, места за настаняване и платежни средства, регистрирани на имената на други хора. Комуникацията става чрез sim карти от трети държави и приложения за криптирани съобщения.