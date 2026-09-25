Румъния премахва такса "преминаване" за Дунав мост 1

Букурещ приканва българските власти също да премахнат таксата за преминаване на моста Русе - Гюргево.

С въвеждането на тол системата си от 1 октомври Румъния ще отмени таксите за преминаване по два вътрешни и един трансграничен мост.

Промяната, която най-вече засяга българските шофьори, е за Дунав мост 1, свързващ Русе и Гюргево. За него от идния месец румънците ще премахнат такса "преминаване".

В интервю за БТА Раду Мируца, румънският министър на транспорта и отбраната, прикани българските власти да направят същото. "Премахването на таксите ще улесни движението, ще намали разходите за гражданите и бизнеса и ще подпомогне икономическите връзки между пограничните райони", обясни министърът.

Таксите за втория ни Дунав мост - между Видин и Калафат, остават.

В момента за моста между Русе и Гюргево румънската такса за лека кола е около 3 евро. Българските власти пък събират по 2 евро от леки коли, поели към Гюргево. За по-тежки МПС - камиони и автобуси, таксите варират между 6 и 37 евро.

Освен за моста между Гюргево и Русе такса "преминаване" ще отпадне и за два моста във вътрешността на Румъния. Единият, който е при Фетещ, е част от магистралата към Черно море, а другият е при Джурджени-Ваду Ой - връзка между областите Мунтеня и Добруджа.

В Румъния влизат в сила нови винетни и тол такси Румъния променя тарифата си за пътните такси. Новата система за електронно таксуване на превозните средства - TollRO, влиза в действие от 31 август.

Както "Сега" вече писа, Румъния преминава към тол таксуване на тежките превозни средства - според изминатото разстояние.