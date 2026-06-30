720 дни по-късно Дунав мост отново се минава по двете платна

Пълноценното придвижване по Дунав мост бе възобновено точно 720 дни, след като съоръжението, свързващо България и Румъния, бе затворено за ремонт. По този начин в най-натоварените месеци на лятото ще се улесни пътуването на всички шофьори на товарни автомобили, както и на румънските туристи, пътуващи за почивка курортите по българското Черноморие и на юг - към гръцките курорти.

Ремонтните дейности в последния затворен за ремонт участък - 320 метра в посока Румъния, приключиха вчера, а откриването беше тази сутрин в 10:00 ч.

От Агенция "Пътна инфраструктура" (АПИ) уточниха, че работата ще продължи по долното строене - опорите на съоръжението и металната конструкция, но това няма да се отразява на автомобилното движение и то ще си бъде в двете платна. Всички строително-монтажни работи по прогнозен срок трабва да приключат през септември.

Началото на ремонта на 1057 метра от Дунав мост на българска територия бе дадено на 10 юли 2024 г. Строителните дейности се извършваха на шест етапа, като превозните средства преминаваха поетапно двупосочно в платното, в което не се работи в дадения момент. Това затрудняваше движението от и към Румъния и се образуваха огромни колони автомобили. От въвеждането в експлоатация на Дунав мост преди 70 години не бе извършван основен ремонт на трасето в българския участък.