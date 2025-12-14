Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Разкрития за насилие в детски дом предизвикаха мащабен протест в Унгария

Днес, 06:56
БГНЕС/ЕПА

Мащабен протест се проведе в унгарската столица срещу правителството на министър-председателя Виктор Орбан след разкрития за брутално насилие над деца в държавен дом за малолетни.

Видеозапис, който бе публикуван тази седмица, показва служител - доскоро началник на дома за непълнолетни в Будапеща, да извършва няколко насилствени действия - рита дете на земята, удря главата на друго върху масата. Мъжът вече е задържан. Полицията нахлу в заведението тази седмица и задържа още няколко души. Бившият директор на институцията е заподозрян в сексуално насилие и в ръководене на мрежа за проституция.

Първоначално правителството се опита да представи малтретираните непълнолетни като престъпници. В разговор с проправителствения новинарски уебсайт Mandiner, Орбан повтори тази теза, макар и да призна, че насилието е неприемливо. Реакцията на кабинета предизвика допълнителни критики за обвиняване на жертвите.

Лидерът на опозицията Петер Мадяр, чиято партия „Тиса“ води в анкетите преди изборите през април, организира недоволството. Той призова Орбан да подаде оставка за това, което нарече провал в защитата на децата под държавни грижи. Мадяр публикува служебен доклад от 2021 г., в който се описват мащабни проблеми с насилие и злоупотреби в домове за защита на деца. МВР на Унгария призна за съществуването на доклада. Опозицията твърди, че властите са знаели за ставащото, но не е реагирала. Мадяр обвинява Орбан в системни лъжи и иска оставката на правителството.

Преди по-малко от две години, тогавашният президент на Унгария и съюзник на Орбан, Каталин Новак, подаде оставка на фона на обществено възмущение, след като предостави спорно помилване по случай с педофилия, свързан с държавен дом за деца.

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

Унгария, Виктор Орбан

Още новини по темата

В Москва приключиха преговорите между Путин и Орбан
28 Ноем. 2025

Тръмп даде на Унгария изключение от руските енергийни санкции
07 Ноем. 2025

Орбан превзе и най-четения таблоид в Унгария
31 Окт. 2025

Тръмп: Не правим изключение за Унгария и руския петрол
31 Окт. 2025

Орбан ще е при Тръмп на 7 ноември заради евентуална руско-американска среща
30 Окт. 2025

Трети завод в ЕС, преработващ руски петрол, се запали
23 Окт. 2025

50 000 протестираха в Будапеща срещу Орбан
22 Септ. 2025

Орбан забрани влизането в Унгария на най-популярния украински командир
31 Авг. 2025

Орбан натопи Украйна пред Тръмп
22 Авг. 2025

Лятната резиденция на Орбан предизвика скандал в Унгария
12 Авг. 2025

Словакия пак блокира 18-ия пакет санкции срещу Русия
16 Юли 2025

Хиляди протестираха срещу Орбан и Вучич
28 Юни 2025

Словакия провали 18-ия пакет санкции срещу Русия
27 Юни 2025

Унгария ще отнема гражданство при "заплаха за обществения ред"
12 Юни 2025

ОЩЕ НОВИНИ ОТ ЧУЖБИНА

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: Втори спецпрокурор като Талева не ни трябва
ДИЯН БОЖИДАРОВ: Ще пристане ли ПП-ДБ на ГЕРБ - стара тема с нова сила
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Борисов вече залага капан на ПП-ДБ
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Дано Унгария не ни помага за Шенген
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Могат ли прасетата да изядат ябълките на протеста?