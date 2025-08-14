Путин и Тръмп летят към Аляска

Срещата между президентите на САЩ и Русия Доналд Тръмп и Владимир Путин ще се състои днес във военната база "Елмендорф-Ричардсън" край Анкоридж, Аляска.

Очаква се Владимир Путин да кацне от Магадан в Анкоридж около 22 часа българско време (11.00 местно време) и да бъде посрещнат с червен килим и държавни почести от Доналд Тръмп.

След кацането Путин и Тръмп ще имат разговор на четири очи /без да броим преводачите/. След това към тях ще се присъединят делегациите. От руска страна в разговорите ще се включат външният министър Сергей Лавров, военният министър Андрей Белоусов и шефът на РФПИ Кирил Дмитриев, съветникът на президента Юрий Ушаков, министърът на финансите Антон Силуанов. От американска страна освен Тръмп ще участват - държавният секретар Марко Рубио, президентският пратеник - Стив Уиткоф и финансовият министър Скот Бесънт, министърът на търговията Хауърд Лътник и шефът на ЦРУ Джон Ратклиф. Министърът на отбраната Хегсет също пътува за Аляска. В Аляска са извикани най-висшият военен на САЩ - председателят на Съвместните началници на щаба генерал Дан Кейн и топ командира в Европа, както и командващ на Европейското командване на САЩ и главнокомандващ на Обединените въоръжени сили на НАТО в Европа генерал Алексус Гринкевич.

Разговорите не са лимитирани по време. Ясно е само, че след техния край се очаква пресконференция на двамата президенти. След това руската делегация отлита обратно за Москва. Тръмп е планира да си тръгне от Аляска в 04:45 в събота, българско време.

Не се очаква двамата президенти да подпишат документ за резултатите от срещата на върха в Аляска. След разговорите на Тръмп с украинският президент Володимир Зеленски и европейски лидери, Запада очерта кога би оценил срещата като "успешна". За целта двамата президенти се очаква да договорят спиране на огъня в Украйна и готовност за подписване на мирен договор между Зеленски и Путин, в присъствието на Путин, на нова среща, която ще се състои може би още следващата седмица. За целта обаче и Русия, и Украйна трябва да се се съгласят със замразяване на конфликта по линията на фронта и вероятно до размяна на територии. Засега нито Украйна, нито Русия са казали "да" на този план.

Тръмп смята, че 75 на сто е вероятността срещата му с Путин да е успешна. Президентът на САЩ заяви, че Европа не му налага условия за решаване на украинската криза, но "ще бъде въвлечена" в този процес.

Диалогът Русия - САЩ вероятно няма да се ограничи само с темата за войната в Украйна. Спрягат се теми като контрола над стратегическите настъпателни въоръжения, природните изкопаеми в Северния ледовит океан и др.

Руската делегация пристигна с три пътнически самолета Ил-96 и един чартърен "Bombardier" и бе настанена в кампуса на Университетът на Аляска. Журналистите бяха оставени да спят на походни легла на Червения кръст. Заради санкциите руските медии нямаха роуминг, а заради действията на руското правителство вече е ограничен достъпа им до най-разпространените месинджъри в Русия - Telegram и WhatsApp. Лавров пристигна в САЩ с пуловер с надпис СССР, а Владимир Путин кацна в Магадан на път за Аляска.

Докато Путин разглеждаше фабрика за рибено масло в Магадан, Тръмп излетя малко след 15 часа българско време от базата "Андрюс" за Анкоридж. По време на полета той отново заплаши Русия със санкции, ако не избере мира и отново подчерта, че Украйна няма да е в НАТО, но ще получи гаранции за сигурността си от САЩ и от Европа. Тръмп каза на журналистите в Air Force 1, че Путин е умен човек. Размяна на територии ще се обсъжда, но решенията ще се вземат от Киев и Москва, каза още Тръмп.

Американският президент заяви, че е имал "прекрасен разговор с дълбоко уважавания президент на Беларус Александър Лукашенко" и с нетърпение чака среща с него в бъдеще. Тръмп се обадил на Лукашенко за да му благодари за освобождаването на 16 затворници и да го призове да освободи още 1300. „Обсъдихме много теми, включително посещението на президента Путин в Аляска“, посочи Тръмп в публикация в социалната си мрежа, докато лети към мястото на срещата в Анкоридж.

Путин излетя от Магадан за Анкоридж към 17 ч. българско време.

Руската делегация в Аляска бе посрещната с проукраински протести:



Путин и Трмъп се виждаха пет пъти по време на първия мандант на американския президент:

Първата среща на Путин и Тръмп като президенти се проведе на 7 юли 2017 г.като част от срещата на върха на G20 в Хамбург. Вместо планираните 30-45 минути преговорите продължиха 2 часа и 15 минути. Тръмп нарече срещата с Путин "невероятна".

На 10 ноември 2017 г.в кулоарите на срещата на върха на АТИС в Дананг Путин и Тръмп три пъти успяха да разговарят "на крака".

За трети път Путин и Тръмп се срещнаха на 16 юли 2018 г.в Хелзинки. Те разговаряха тет-а-тет повече от два часа. Според Путин преговорите са се провели в" откровена и делова атмосфера", Тръмп определи диалога като"дълбоко продуктивен".

Следващата пълномащабна среща на върха трябваше да се проведе на 11 ноември 2018 г.в Париж, но френските власти поискаха срещата да бъде отменена. Путин и Тръмп проведоха кратък разговор по време на работна закуска в Елисейския дворец. На 1 декември лидерите на Русия и САЩ проведоха кратък неформален разговор "на крака" по време на G20

Петата среща се проведе на 28 юни 2019 г.в полетата на срещата на върха на G20 в Осака. Разговорът е продължил 1 час и 20 минути и, според оценката на Песков, е преминал в "положителна посока".

Тази година те се чуха 6 пъти:

Първият телефонен разговор между Тръмп и Путин след встъпването му в длъжност се състоя на 12 февруари. Това беше първият пряк обмен на мнения между лидерите на Русия и САЩ след началото на войната в Украйна.

За втори път лидерите на Русия и САЩ разговаряха по телефона на 18 март. Тръмп предложи взаимен отказ на страните в конфликта в Украйна от удари за 30 дни по обекти на енергийната инфраструктура.

Третият разговор на президентите на 19 май продължи 2 часа и 5 минути. Кремъл отбеляза, че това е бил "важен разговор с оглед на състоялите се в Истанбул преговори".

На 4 юни президентите разговаряха по телефона 1 час и 10 минути. Те отново обсъдиха ситуацията около Украйна, както и конфликта между Индия и Пакистан и преговорния процес около иранската ядрена програма.

Десет дни по-късно, на 14 юни 2025 г. имаше нов разговор между лидерите на двете страни - продължи 50 минути и бяха обсъдени двустранните отношения, ситуацията в Украйна и размяната на военнопленници.

Шестият разговор на 3 юли продължи почти час. Путин поздрави Тръмп за Деня на независимостта на САЩ.