Тръмп отмени указа на Байдън за насърчаване на конкуренцията

Той бе насочен срещу злоупотреби, водещи до високи разходи и такси за потребителите

Днес, 06:51
Доналд Тръмп
ЕПА/БГНЕС
Доналд Тръмп

Президентът на САЩ Доналд Тръмп отмени указ от 2021 г. за насърчаване на конкуренцията в американската икономика, издаден от предшественика Джо Байдън, съобщи Белият дом.

Този акт на републиканеца Тръмп отменя опита за борба с антиконкурентните практики в много сектори на икономиката - от селското стопанство до лекарствата и труда.

През юли 2021 г. Байдън подписа указ за насърчаване на по-голяма конкуренция в американската икономика като част от широка кампания за ограничаване на модела на корпоративни злоупотреби, вариращи от прекомерните такси за авиокомпаниите до големи сливания, които повишават разходите за потребителите. Тези инициативи, които се радват на голяма популярност сред американците, бяха подкрепени от служители в администрацията на Байдън, мнозина от които преди това са работили за или със сенатор Елизабет Уорън, изиграла ключова роля в създаването на Бюрото за финансова защита на потребителите при бившия президент Барак Обама.

Тръмп атакува Бюрото още с встъпването си в длъжност, като обяви плановете си да съкрати служителите му с 90%. Тези му стъпки са стрували на американците най-малко $18 млрд. под формата на по-високи такси и пропуснати обезщетения за потребители, измамени от големи компании, според анализ, публикуван през юни от Центъра за защита на студентските кредитополучатели и Федерацията на потребителите на Америка.

В указа на Байдън от 2021 г. се изтъква, че той има за цел да "приложи антитръстовите закони за борба с прекомерната концентрация на индустрията, злоупотребите с пазарна сила и вредните последици от монопола и монополизма", като се фокусира върху области като труда и здравеопазването.

