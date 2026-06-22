Експлозията, разтърсила снощи ключов терминал за износ на природен газ в Катар, е предизвикала пожар, при който бяха ранени най-малко 54 души, а други 18 все още са в неизвестност часове по-късно, предадоха Асошиейтед прес и БТА.

Инцидентът в индустриалната зона Рас Лафан може да предизвика допълнителни сътресения на световните енергийни пазари, тъй като Катар е един от най-големите производители на природен газ в света. Страната беше спряла производството си, докато иранският контрол върху Ормузкия проток не ѝ позволяваше да изпраща доставки към клиентите си.

След като Иран отслаби контрола си върху протока в хода на преговорите за окончателно прекратяване на войната, Катар започна работа по рестартиране на износния терминал. В неделя вечер тази работа доведе до експлозия и пожар в газовата фабрика "Барзан", съобщи държавната компания "КатарЕнерджи".

Мащабът на щетите остава неизвестен. Първоначално властите съобщиха само за няколко ранени, но часове по-късно катарското вътрешно министерство обяви значително по-висок брой пострадали. Според изявление на МВР на Катар причината за експлозията е техническа.