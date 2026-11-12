Пратениците на Тръмп кацнаха в Москва

Пратениците на Тръмп - Стив Уиткоф и Джаред Къшнър, кацнаха в Москва след тристранните преговори за Украйна в Абу Даби. Очаква се те да обсъдят с руския президент Владимир Путин следващите стъпки в дипломатическия процес като преди това двамата ще разговарят с руския представител Кирил Дмитриев. Джаред Къшнър заяви вчера, че ще се опита да убеди руския президент на масата на преговорите да бъде допусната Европа, но е добре Европа да излъчи единен представител.

Дипломатическият съветник на руския президент - Юрий Ушаков, заяви пред ТАСС, че срещата с Путин ще протече "както обикновено".

Уиткоф и Къшнър са очаквани днес и в ирландската столица Дъблин, където ще се срещнат и с украинския президент Володимир Зеленски, който заяви за Ройтерс, че се надява да бъдат постигнати конкретни резултати в преговорите за прекратяване на войната с Русия още тази година, но "много неща ще зависят от подхода на СAЩ към Москва". "Разбира се, искаме да постигнем резултати до края на тази година и ще направим всичко възможно това да се случи", каза Зеленски на пресконференция в Дъблин

В Дъблин ще се състои деветата среща на върха на Европейската политическа общност с участието на около 50 европейски лидери.