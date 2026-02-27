Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Пакистан бомбардира столицата на Афганистан

Вече сме в открита война, обяви Исламабад след атаката с бойни самолети

27 Февр. 2026Обновена
След бомбардировката в Кабул е имало силни експлозии
X
След бомбардировката в Кабул е имало силни експлозии

Пакистан бомбардира столицата на съседен Афганистан - Кабул, както и цели на други две места. Правителството на ислямската република обяви, че въздушните удари са в отговор на вчерашната афганистанска атака по пакистански гранични военни съоръжения.

„Удари бяха нанесени по обекти на афганистанските талибани в Кабул, в провинция Пактия и в град Кандахар“, написа пакистанският министър на информацията и радиоразпръскването Атаулах Тарар в "Х".

А пакистанският министър на отбраната Хаваджа Мухамад Асиф написа: "Търпението ни се изчерпа. Сега вече сме в открита война“. Той обвини Кабул в "превръщането на Афганистан в колония на Индия", в поощряване и износ на тероризъм и потисничество на населението. "Те лишиха собствения си народ от основни човешки права. Отнеха им права, които ислямът гарантира на жените", подчерта Асиф.

От офиса на премиера Шехбаз Шариф съобщиха междувременно, че към тази сутрин са ликвидирани 133-ма афганистански талибани, а са ранени повече от 200.

"Предполага се, че броят на засегнатите след ударите по военни обекти в Кабул, Кандахар и в провинция Пактия е много по-голям", добави правителственият говорител Мошараф Заиди, като добави, че 27 гранични поста на афганистанските талибани са разрушени, а 9 са превзети.

След бомбардировката на Кабул пакистанският премиер Шехбаз Шариф заяви:

"Нашите войски разполагат с необходимите способности да смажат всеки агресор“, каза Шариф и добави, че "цялата нация е с пакистанските въоръжени сили“.

По-рано Франс прес съобщи, че мощна експлозия е разтърсила Кабул, часове след като талибанското афганистанско правителство обяви, че силите му са започнали да нанасят удари по Пакистан. Експлозията е видяна, след като поне един изтребител е прелетял над Кабул и е пуснал бомби, съобщават сътрудници на АФП. Според ТВ канала TOLO News, експлозиите са били няколко, в различни части на столицата на Афганистан.

Властите в Кабул обявиха вчера, че афганистанските атаки са в отговор на пакистанските въздушни удари 4 дни по-рано. А пък Исламабад заяви, че Силите за сигурност на Пакистан са отговорили на "непровокиран обстрел" от войската на афганистанските талибани в няколко точки по границата.

Талибаните съобщиха за смъртта на десетки мирни жители след атаката, която нарекоха "акт на провокация". И допълниха, че си оставят правото "решително да отговорят на нарушаването на териториалната цялост на страната".

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

Афганистан, Пакистан

Още новини по темата

Нови престрелки по границата между Пакистан и Афганистан
26 Февр. 2026

Талибаните в Афганистан разрешиха робството
29 Яну. 2026

България настоя пред ЕК за повече депортации в Афганистан
19 Окт. 2025

Пакистан и Афганистан сключиха двудневно примирие
15 Окт. 2025

Талибани нападнаха Пакистан
12 Окт. 2025

Афганистан се откъсна от света без телефони и интернет
30 Септ. 2025

Пакистан опъва ядрен чадър над Саудитска Арабия
22 Септ. 2025

Талибаните отказаха оферта на Тръмп
21 Септ. 2025

Талибаните забраниха в Афганистан да се изучават книги, написани от жени
19 Септ. 2025

Отново силно земетресение разлюля Афганистан
04 Септ. 2025

Лондон тайно е приемал афганистанци заради рискове за сигурността им

15 Юли 2025

Пакистан предложи Тръмп за Нобел
21 Юни 2025

Афганистан забрани шахмата
17 Май 2025

Тръмп: Индия и Пакистан се договориха да спрат огъня
10 Май 2025

ОЩЕ НОВИНИ ОТ ЧУЖБИНА

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: Сарафов вечен ли е или да?
ДИЯН БОЖИДАРОВ: Правителството и честните избори тръгнаха с фал
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: След "радикалния завой" БСП заседна на старото място
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Дано Унгария не ни помага за Шенген
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Могат ли прасетата да изядат ябълките на протеста?