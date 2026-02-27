Пакистан бомбардира столицата на Афганистан

Пакистан бомбардира столицата на съседен Афганистан - Кабул, както и цели на други две места. Правителството на ислямската република обяви, че въздушните удари са в отговор на вчерашната афганистанска атака по пакистански гранични военни съоръжения.

„Удари бяха нанесени по обекти на афганистанските талибани в Кабул, в провинция Пактия и в град Кандахар“, написа пакистанският министър на информацията и радиоразпръскването Атаулах Тарар в "Х".

Pakistan’s Air Force conducted strikes on Taliban targets in Kabul. pic.twitter.com/q3MGH1aZS8 — Clash Report (@clashreport) 26 февруари 2026 г.

А пакистанският министър на отбраната Хаваджа Мухамад Асиф написа: "Търпението ни се изчерпа. Сега вече сме в открита война“. Той обвини Кабул в "превръщането на Афганистан в колония на Индия", в поощряване и износ на тероризъм и потисничество на населението. "Те лишиха собствения си народ от основни човешки права. Отнеха им права, които ислямът гарантира на жените", подчерта Асиф.

От офиса на премиера Шехбаз Шариф съобщиха междувременно, че към тази сутрин са ликвидирани 133-ма афганистански талибани, а са ранени повече от 200.

"Предполага се, че броят на засегнатите след ударите по военни обекти в Кабул, Кандахар и в провинция Пактия е много по-голям", добави правителственият говорител Мошараф Заиди, като добави, че 27 гранични поста на афганистанските талибани са разрушени, а 9 са превзети.

След бомбардировката на Кабул пакистанският премиер Шехбаз Шариф заяви:

"Нашите войски разполагат с необходимите способности да смажат всеки агресор“, каза Шариф и добави, че "цялата нация е с пакистанските въоръжени сили“.

По-рано Франс прес съобщи, че мощна експлозия е разтърсила Кабул, часове след като талибанското афганистанско правителство обяви, че силите му са започнали да нанасят удари по Пакистан. Експлозията е видяна, след като поне един изтребител е прелетял над Кабул и е пуснал бомби, съобщават сътрудници на АФП. Според ТВ канала TOLO News, експлозиите са били няколко, в различни части на столицата на Афганистан.

The latest situation from Kabul. pic.twitter.com/qkZ07FltH6 — THE UNKNOWN MAN (@Theunk5555) 26 февруари 2026 г.

Властите в Кабул обявиха вчера, че афганистанските атаки са в отговор на пакистанските въздушни удари 4 дни по-рано. А пък Исламабад заяви, че Силите за сигурност на Пакистан са отговорили на "непровокиран обстрел" от войската на афганистанските талибани в няколко точки по границата.

Талибаните съобщиха за смъртта на десетки мирни жители след атаката, която нарекоха "акт на провокация". И допълниха, че си оставят правото "решително да отговорят на нарушаването на териториалната цялост на страната".