Броят на загиналите при опустошителните наводнения в Тибет достигна 734 души, а 2498 все още се водят за изчезнали, сочат най-новите правителствени данни.

Множество от телата са намерени на стотици километри по течението, след като придошлите води са отнесли жертвите и отломките по реките Ботекоши и Тришули.

Броят на изчезналите е особено висок в Расува, където местните власти съобщават за 562 души в неизвестност. Нувакот съобщава за 115 изчезнали, а Макаванпур — за 65.

Списъкът с изчезналите включва също 933 души, свързани с проект за хидроелектроцентрала, 589 чуждестранни граждани и 127 непалци, пътуващи с тях. За изчезнали се водят и 85 служители на силите за сигурност, включително 45 от непалската армия, 27 от непалската полиция и 13 от местната жандармерия.

Правителството заяви, че 242 души са ранени, включително хората, които се лекуват в момента, и тези, които вече са изписани.

Спасителните операции продължават в засегнатите райони, като в издирвателните, спасителните и хуманитарните дейности са мобилизирани 19 895 служители на силите за сигурност.

Властите съобщиха, че силите за сигурност са спасили 8186 души до момента. Хеликоптерите са от ключово значение за операцията, включително за евакуацията в продължение на два дни на 279 души, блокирани в тунел на ВЕЦ.