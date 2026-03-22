Куба пак потъна в мрак

Куба беше засегната от второ мащабно прекъсване на електрозахранването в рамките на по-малко от седмица. Електроенергийна мрежа претърпя срив около 18:38 ч., местно време, което засегна цялото население на страната - около 11 милиона души.

Първото тотално прекъсване - на 16 март - продължи около 29 часа.

До прекъсванията се стигна заради липса на гориво и остарялата мрежа на страната. Министерството на финансите на САЩ спешно внесе Куба в списъка със страните, на които е забранено да се продава руски петрол. Това се случи, след като Русия изпрати два танкера с петрол към острова, който се сблъсква с енергийна криза заради американската блокада.

Кубинските власти пък отхвърлиха в събота искането на САЩ за внос на дизелово гориво за нуждите на посолството поради енергийната блокада на острова от страна на САЩ, съобщи „The Washington Post“. Отказът може да доведе до това, че служителите на дипломатическото представителство ще бъдат принудени да напуснат републиката.