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Кремъл призна, че шефът на ЦРУ е бил в Москва

Днес, 08:37
Дмитрий Песков
ТАСС
Дмитрий Песков

Прессекретарят на руския президент Дмитрий Песков заяви в коментар за The Washington Post, че целта на посещението на директора на ЦРУ Джон Ратклиф е била осъществяването на „контакти между специалните служби“. Той не даде никакви други подробности. Вчера на въпросите, свързани с визитата на Ратклиф, Песков каза, че нищо не може да каже. 

В разговор с ТАСС Песков уточни, че срещи на Ратклиф с президента Владимир Путин „не са били планирани“. Снощи Ратклиф напусна Москва. 

Директорът на ЦРУ Джон Ратклиф посети руската столица с необявена визита на 25 август. Той пристигна от Рига с военнотранспортен самолет Boeing C-17 на Военновъздушните сили на САЩ, който кацна сутринта на летище „Внуково“. Около 19:00 ч. стана известно, че американският самолет, с който е пристигнал Ратклиф, е излетял обратно от Москва.

Според една от версиите посещението му може да е свързано с освобождаването на американеца Чарлз Цимерман, осъден в Русия в началото на 2026 г. на 5 години за незаконна търговия с оръжие и боеприпаси. Според друга версия Ратклиф е пристигнал, за да предаде на Путин „предупреждение“. Тази версия беше лансирана от The Wall Street Journal.

По данни на изданието САЩ са събрали разузнавателна информация, според която Русия е започнала подготовка за мобилизация с цел продължаване на войната срещу Украйна и вероятно планира да „провери решимостта на НАТО“, като организира провокация срещу държави - членки на Алианса.

През последните 10 години са известни две внезапни визити на директори на ЦРУ в Москва. 

Джон Бренън беше в Москва през 2016 г. Посещението му не беше обявено предварително и съвпадна по време с обявеното от Путин начало на изтеглянето на руските военни от Сирия.

Уилям Бърнс пристигна през 2021 г. Визитата му също не беше обявена предварително, но веднага след това беше потвърдена от американската страна. Той се срещна с Путин и, както се съобщаваше тогава, го предупреди да не предприема нахлуване в Украйна.

До момента Белият дом не съобщава нищо официално за посещението на Ратклиф. 

 

 

 

 

 

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Ключови думи:

Джон Ратклиф, ЦРУ, Москва

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