Иран удари с дрон и ракети в Азербайджан

Техеран отрича да е изстрелвал балистична ракета към Турция

05 Март 2026Обновена
Турция показа мястото, където е свалена балистичната ракета
Турция показа мястото, където е свалена балистичната ракета

Ирански дрон е ударил международното летище в Нахчиван, Азербайджан, съобщават световните агенции. Това е първият път, когато ирански дронове са насочени към Азербайджан. Според Ройтерс, която се позовава на източници азербайджанското правителство, близо до летище Нахчиван са паднали не само дронове, но и ракети, изстреляни от Иран.

За удар по летището са използвани далекобойни дронове "Arash 2". Те могат да летят до 2000 км, имат бойна част до 260 кг и успешно избягват системите за противовъздушна отбрана.

Един от дроновете е паднал вдърху сградата на терминала на летището, а втори - до училище в село Шекерабад", съобщи официално външното министерство на Азербайджан. Пострадали са двама граждани.

МВнР спешно привика и поиска обяснения от посланика на Иран в Баку Моджтаб Демирчил. От Баку казват, че си запазват правото за ответни мерки.

 

 

Азербайджанският президент Илхан Алиев беше един от малкото, които посетиха лично посолство на Иран, за да изкажат съболезнования заради смъртта на аятолах Али Хаменей.

Въоръжените сили на Иран заявиха, че зачитат суверенитета на Турция, и отричат да са изстрелвали ракета към турска територия, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Турското министерство на отбраната заяви вчера, че балистична ракета, изстреляна от Иран към турското въздушно пространство след преминаване през Сирия и Ирак, е била унищожена от системите за противовъздушна и противоракетна отбрана на НАТО над източното Средиземноморие. От Sky News посочиха вчера, че иранската ракета, пътуваща към въздушното пространство на Турция, е била свалена от разрушител на ВМС на САЩ в Средиземно море. "Смятаме, че ракетата е била насочена към база в гръцката част на Кипър, но се е отклонила курса си", каза турски източник, цитиран от AFP. 

От своя страна вчера Турция привика иранския посланик в страната, за да осъди атаката, а президентът Ердоган заяви, че Анкара "не оставя нищо на случайността" по отношение на сигурността на границите и въздушното пространство в тези трудни времена, през които преминава регионът.

Държавният секретар на САЩ Марко Рубио се е свързал с турския външен министър Хакан Фидан, за да осъди като „неприемливи" атаките срещу суверенната територия на Турция, след като НАТО свали иранска ракета, навлязла в турското въздушно пространство. "Рубио обеща „пълна подкрепа от страна на Съединените щати", съобщи говорителят на Държавния департамент Томи Пигот.

