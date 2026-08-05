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Грузия отново остана без ток

Аварийно спря най-голямата централа в страната

05 Авг. 2026
Метрото в Тбилиси
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Метрото в Тбилиси

Цяла Грузия остана без ток тази вечер - за трети път в рамките на последните две седмици.

Новото системно прекъсване на захранването засегна Грузия, след като ВЕЦ „Ингури“ — най-голямата хидроелектрическа централа в страната — спря аварийно. Инцидентът възникна в момент, когато енергийни специалисти извършваха тестове и диагностика, за да установят причините за предишните два последователни блекаута, засегнали страната на 24 и 25 юли.

Според директора на ВЕЦ „Ингури“ Леван Мебония аварийното изключване е станало при изпадане на основна преносна линия, по която се прехвърля голяма част от мощността към централната част на мрежата. Това е довело до внезапен дисбаланс, претоварване и последващ разпад на цялата енергийна система.

В края на юли в рамките на 48 часа Грузия бе ударена от два последователни национални срива, които оставиха без ток столицата Тбилиси, Батуми, Кутаиси и редица други региони. Засегнати бяха движението на метрото, водни помпени станции, трафикът и мобилните комуникации.

Заради повторението на сривовете в два поредни дни, Службата за държавна сигурност на Грузия започна наказателно разследване по член 318 от Наказателния кодекс за възможен саботаж срещу критичната инфраструктура.

Екипите на „Държавна електросистема на Грузия“ продължават работата по стабилизиране на мрежата и постепенно възстановяване на подаването на ток в цялата страна.

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Ключови думи:

Грузия, Тбилиси

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