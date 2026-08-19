Иран плаши Европа с удари

Върховният лидер аятолах Моджтаба Хаменей назначи представители на твърдолинейното крило на ключови постове в сферата на сигурността и отбраната

Иран обмисля да нанесе удари по американски военни цели в Европа, ако Доналд Тръмп ескалира войната, пише "Файненшъл Таймс", позовавайки се на източници, близки до режима в Техеран, предаде БНТ.

Иранските сили са анализирали възможността да атакуват цели в Югоизточна Европа като България, посочват два източника пред изданието. "Файненшъл Таймс" припомня, че миналия месец страната ни одобри използването на авиобаза „Безмер“ от американски самолети за презареждане.

Сред потенциалните цели е и Кипър, където през март британска военновъздушна база беше атакувана с дрон. Според публикацията, властите в Техеран са обсъждали и евентуални атаки срещу подводни оптични кабели в Ормузкия проток при нова американска офанзива.

Тези заплахи отразяват все по-твърдата позиция на Иран, където все повече представители на режима възприемат възобновяването на войната не като въпрос дали, а кога ще се случи.

Преговорите за отварянето на Ормузкия проток са в застой, а миналата седмица иранският върховен лидер аятолах Моджтаба Хаменей назначи представители на твърдолинейното крило на ключови постове в сферата на сигурността и отбраната. Вчера Доналд Тръмп заяви, че с Техеран "не се водят и не са планирани никакви разговори или преговори“.

Корпусът на гвардейците на Ислямската революция и други висши ирански военни предупредиха, че при нов пълномащабен конфликт Иран ще разшири обхвата на атаките си извън Близкия изток. Тази нощ Иран отрече да е изстрелвал ракети към ОАЕ.

Миналия месец иранските власти отправиха заплаха към Великобритания заради използването на британски военни бази от САЩ, като заявиха, че „всяка база, използвана за нанасяне на удар срещу иранска територия, ще се смята за легитимна цел“. Анализатори определят иранските заплахи за цели в Европа като реални, но ограничени.

Иран би могъл да разположи балистични ракети със среден обсег срещу американски обекти в Южна и Югоизточна Европа, като например ракетите от серията „Шахаб“, но те едва ли биха нанесли щети на по-големи разстояния, посочва Ситхарт Каушал - старши анализатор в мозъчен тръст, базиран в Лондон.

Според запознати източници, ответните действия на Иран ще зависят от ходовете на Вашингтон.

Според един от цитираните източници Техеран подготвя план за по-нататъшно разширяване на конфликта, в случай че Доналд Тръмп изпълни заканите си да атакува иранска инфраструктура. Миналия месец президентът на САЩ заяви, че Вашингтон ще унищожава по един ирански мост или електроцентрала всеки път, когато ислямската република нападне кораб в Ормузкия проток.

Вторият източник, цитиран от "Файненшъл Таймс", посочва, че Иран няма да постави „никакви ограничения“ на своя отговор в случай на агресия от страна на САЩ. „Ако САЩ прекалят, Иран ще се защити на всяка цена, ще излезе извън региона и ще нанесе удари и по Европа“, казва той.

В седмиците след като САЩ и Израел започнаха войната през февруари, Вашингтон обвини Техеран, че е изстрелял множество ракети, нито една от които не е достигнала целта си, към "Диего Гарсия" - съвместна военна база на САЩ и Великобритания в Индийския океан, намираща се на около 4 000 км разстояние.

През март Турция заяви, че противовъздушната отбрана на НАТО е прехванала няколко балистични ракети, изстреляни от Иран. Същия месец британската военновъздушната база в Акротири в Кипър, беше ударена от дрон - според западни официални представители тогава става дума за ирански дрон, изстрелян от регионални проксита, но не и от самия Техеран.

Източниците, цитирани от "Файненшъл Таймс", посочват още, че иранската атака миналия месец срещу американската база в Йордания, при която загинаха трима американски военнослужещи, е била най-прецизната атака с дълъг обсег, която Ислямската република е извършила, и е демонстрирала способността ѝ да поразява цели на по-големи разстояния.

Меморандумът за разбирателство от юни между САЩ и Иран се провали миналия месец, след като Техеран нападна кораби в Ормузкия проток и двете страни се обвиниха взаимно в нарушаване на временното споразумение, което доведе до поредица от ответни удари и подновяване на американската блокада над иранските пристанища.

След седмици дипломатически усилия не се стигна до пробив, който да позволи отварянето на стратегическия воден път и възобновяването на преговорите за по-широко споразумение за прекратяване на войната. Доналд Тръмп все по-открито изразява недоволството си от застоя.

Демерджиев: Взели сме всички мерки за "Безмер"

"За Безмер сме предприели всички възможни мерки, включително сме се подсигурили, като мерките, които сме предприели, са за много по-високо ниво на заплаха от тази, която реално се докладва по линия на службите и постъпващата информация", заяви малко по-късно вътрешният министър Иван Демерджиев.

Той добави, че мерките ще продължат да бъдат изпреварващи и ще се актуализират: "Следим постоянно ситуацията и процесите и ще продължаваме да прилагаме мерки, които са изпреварващи и са в много по-голяма степен така интензивни спрямо нивото на информацията за заплаха към момента."

НАТО е готов да защити всички съюзници

“НАТО има готовност да се справи с всяка заплаха и винаги ще направи каквото е необходимо, за да защити всички съюзници”.

Това заяви за БНТ официален представител на НАТО в Брюксел по повод информацията, че Иран обмисля атаки срещу европейски държави.

От НАТО заявяват също така, че Алиансът е силен и ефективен във възпирането и отбраната и това е било демонстрирано по-рано тази година, когато противовъздушната отбрана 4 пъти успешно прихвана балистични ракети, насочени от Иран към Турция.