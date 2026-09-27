Евакуация и арести в близост до британска военна база

Няколко мъже са арестувани по закона за взривните вещества, след като бе обявен „сериозен инцидент“ в близост до базата на Кралските въздушни сили (RAF) във Фейърфорд, където са разположени части на ВВС на САЩ. Домове в близкото селище Уелфорд бяха евакуирани, съобщи BBC. Хората са насочени към спортен и развлекателен център, докато специалисти от британската армия извършват проверки.

Специалисти по обезвреждане на взривни устройства от армията проверяват автомобили.

Властите не съобщават подробности за причините за инцидента или естеството на проверяваните автомобили.

Полицията съобщи, че инцидентът изглежда е овладян. Районът обаче продължава да е отцепен, пристигнали са линейки и пожарни автомобили. Съобщава се също, че други американски военни обекти във Великобритания са били поставени в режим на повишена готовност. Американските власти обаче не са потвърдили публично конкретно ниво на тревога.

Базата RAF Фейърфорд се използва за разполагане на американски бомбардировачи от началото на конфликта с Иран на 28 февруари. В базата се намира щабът на 501-во крило за бойна поддръжка на ВВС на САЩ.