Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

САЩ изтеглят дипломати от Близкия Изток

03 Март 2026Обновена
Държавният департамент на САЩ призовава американците да напуснат веднага чрез търговски средства заради сериозни рискове за безопасността 14 страни
Държавният департамент на САЩ призовава американците да напуснат веднага чрез търговски средства заради сериозни рискове за безопасността 14 страни

Посолството на САЩ в Кувейт обяви, че ще бъде затворено до второ нареждане поради „напрежение в региона“. Освен това Държавният департамент нареди на неспешния дипломатически персонал и техните семейства да напуснат Бахрейн, Йордания и Ирак.

Часове по-рано днес два ирански дрона удариха посолството на САЩ в Рияд, Саудитска Арабия, а други 8 дрона в небето на саудитската столица бяха прихванати. Доналд Тръмп заяви в интервю за "НюзНейшън" (NewsNation), че скоро ще стане ясен отговорът на САЩ на атаката срещу посолството в Рияд и на смъртта на американски военни по време на конфликта в Иран, предаде Ройтерс, като се позова на публикация на журналист от медията в Екс.

Държавният департамент на САЩ призовава американците да напуснат веднага чрез търговски средства заради сериозни рискове за безопасността следните 14 страни: Бахрейн, Египет, Иран, Ирак, Израел, Йордания, Кувейт, Ливан, Оман, Катар, Саудитска Арабия, Сирия, Обединени арабски емирства и Йемен. 

Обръщението "Напуснете веднага" е най-критичната форма на предупреждение, която използва Държавния департамент на САЩ. Когато се издаде такава препоръка, това обикновено означава, че посолствата може да спрат работа или да разполагат с минимален персонал, което прави защитата на гражданите почти невъзможна. Правителството подчертава, че не може да гарантира евакуация с военни средства, ако ситуацията се влоши рязко. Гражданите се съветват да използват наличните граждански полети, докато те все още оперират, тъй като при ескалация летищата често биват затваряни първи.

Иран започна 13-та фаза на операция „Истинско обещание-4“ срещу обекти на САЩ и Израел в Близкия изток, съобщи КСИР.

КСИР е започнал нова вълна от атаки в посока американската база „Арифджан“ в Кувейт.

Системите на ПВО на Обединените арабски емирства отразяват иранска ракетна атака, съобщи министерството на отбраната на страната.

Взривове се чуха тази нощ в Дамаск и Хомс в Сирия. Израелската ПВО е сваляла ракети над Сирия, съобщи Sham TV.

Израелската армия съобщи тази нощ, че работи по прeхващането на нов залп от ракети, изстреляни от Иран, като предупреди жителите на няколко населени места да потърсят укритие,

Министерството на отбраната на Катар публикува данни за ирански дронове и ракети, прихванати от въоръжените сили на Катар от събота насам.

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

САЩ, Иран

Още новини по темата

Иран имал уран за 11 атомни бомби
03 Март 2026

Войната в Иран срина акциите на туристическите компании
03 Март 2026

Зеленски дава уроци на Близкия Изток за справяне с дронове Shahed
03 Март 2026

Израел и САЩ нанасят удари по Техеран
03 Март 2026

Засега туроператори и хотелиери покриват разходите на блокираните туристи
02 Март 2026

Летищата в Близкия изток започнаха да възстановяват полетите
02 Март 2026

Избухва нова енергийна война
02 Март 2026

Дронове два пъти за 12 часа атакуваха британска военна база в Кипър
02 Март 2026

Три американски F-15E се разбиха след "приятелски огън" в Кувейт
02 Март 2026

МВР затяга охраната на летища и обекти с американско и израелско присъствие
02 Март 2026

Тръмп смята, че операцията срещу Иран ще продължи 4 седмици
02 Март 2026

Операция "Епичен гняв" - блицкриг с изкуствен интелект и супер разузнаване
01 Март 2026

Властта има готовност за евакуационни полети за блокираните българи
01 Март 2026

Българското МО: Основният риск е не войната в Иран, а тази в Украйна
01 Март 2026

ОЩЕ НОВИНИ ОТ ЧУЖБИНА

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: Сарафов вечен ли е или да?
ДИЯН БОЖИДАРОВ: Правителството и честните избори тръгнаха с фал
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Атаката срещу Радев и Доган ще нарани българите в чужбина
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Дано Унгария не ни помага за Шенген
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Могат ли прасетата да изядат ябълките на протеста?