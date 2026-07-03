Десетки са арестувани за сексуално насилие в международна акция

Правоохранителните органи от девет държави са провели съвместна "Операция Медуза", при която са идентифицирани десетки заподозрени в сексуално посегателство над техни близки, съобщава "Дойче Веле" . Почти всички жертви са жени.

Разследването разкрива няколко онлайн мрежи от мъже, които са упоявали жени (най-вече техните приятелки и съпруги), изнасилвали ги и след това публикували снимки и видеоклипове онлайн. Арестувани са 57 лица. Разследването, което започва през април 2026 г., обхваща седем държави. Идентифицирани са общо 158 жертви, които в момента са в безопасност.

Операцията е проведена от Федералната служба за криминална полиция на Германия (BKA) и Националната агенция за борба с престъпността на Обединеното кралство, съвместно с Европол. Участвали са и правоохранителни органи от Бразилия, Унгария, Испания, Канада, Холандия, САЩ и Франция. Представители на BKA съобщават, че много от жертвите не са знаели какво се случва. Поради ефектите на успокоителните и болкоуспокояващите, те не са могли да си спомнят инцидента или да усетят физическите последици от изнасилването.

В края на 2024 г. френски съд осъди 72-годишния Доминик Пелико на 20 години затвор. Според досието по делото, между 2011 и 2020 г. той тайно е давал транквиланти на съпругата си Жизел и я е изнасилвал. Доминик Пелико е канил непознати да извършват същите действия, докато жена му е била в безсъзнание. Разследването разкри приблизително 200 изнасилвания. По това дело са осъдени още 50 мъже.