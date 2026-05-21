Air France и Airbus бяха осъдени за самолетна катастрофа с 228 жертви

Френската авиокомпания "Ер Франс" (Air France) и производителят на самолети "Еърбъс" (Airbus) бяха признати за виновни в непредумишлено убийство заради самолетна катастрофа от 2009 г., при която загинаха 228 души. По делото днес се произнесе Апелативният съд в Париж.

Трагедията се разигра на 1 юни 2009 г., когато самолетът, извъшващ полет AFR447 между Рио де Жанейро и Париж се разби в Атлантическия океан. Всички 216 пътници от 25 държави, както и 12-те човека от екипажа загинаха.

През април 2023 г. съдът оправда и авиопревозвача, и производителя. Тази присъда бе обжалвана и днес Апелативният съд се произнесе, че са виновни. Преди това, в заключителните пледоарии през ноември обвинението определи поведението на "Ер Франс" и "Еърбъс" като неприемливо и изтъкна, че компаниите използват безсмислени аргументи. Ответниците многократно отричаха отправените им обвинения.

Двете компании трябва да платят глоба от по 225 000 евро, макар семействата на някои от жертвите определиха сумите като символично наказание. Затова френски юристи очакват нови обжалвания.

Катастрофиралият самолет бе "Еърбъс А330", който изчезна от радарите по време на буря и падна в океана от височина 11 500 метра. Отломките бяха открити на морското дъно след продължително издирване в район с площ от 10 000 кв.км, а черната кутия бе открита едва през 2011 г.

Това е най-смъртоносната катастрофа в историята на френската гражданска авиация.