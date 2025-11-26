30 души бяха спасени при потъването на корабче в Египет

Египетските власти са спасили тридесет души - 21 чужденци и деветима членове на египетския екипаж - при потъването на туристическо корабче в Червено море край курорта Марса Алам, съобщи в. "Ал Ахрам", предаде БТА.

Плавателният съд "Май Сефория" се е ударил в кораловия риф Дедал, известен и като Абу Кизан, по време на водолазна екскурзия.

Дългият четиристотин метра и широк сто метра риф, който се намира на около 90 километра от Марса Алам, е популярна дестинация за любителите на гмуркането.

Туристите и екипажът са в безопасност и добро здраве, увериха от Камарата за морски спортове. Всички, които са били на борда на потъналото корабче са върнати на брега с корабчето "Търкоиз" и са настанени в хотел.

Провежда се разследване на причините за инцидента. Предстои Министерството на околната среда на Египет да установи, дали са причинени екологични щети.

Шестима души загинаха, а деветима бяха ранени, при потъването на туристическа подводница край Хургада през март. В края на ноември миналата година единадесет души загинаха при инцидент с корабчето "Сий Стори" край бреговете на Марса Алам.