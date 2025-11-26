Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

30 души бяха спасени при потъването на корабче в Египет

Днес, 14:28
Кораловите рифове в Червено море са известна цел на гмуркачите
Кораловите рифове в Червено море са известна цел на гмуркачите

Египетските власти са спасили тридесет души - 21 чужденци и деветима членове на египетския екипаж - при потъването на туристическо корабче в Червено море край курорта Марса Алам, съобщи в. "Ал Ахрам", предаде БТА.

Плавателният съд "Май Сефория" се е ударил в кораловия риф Дедал, известен и като Абу Кизан, по време на водолазна екскурзия.

Дългият четиристотин метра и широк сто метра риф, който се намира на около 90 километра от Марса Алам, е популярна дестинация за любителите на гмуркането. 

Туристите и екипажът са в безопасност и добро здраве, увериха от Камарата за морски спортове. Всички, които са били на борда на потъналото корабче са върнати на брега с корабчето "Търкоиз" и са настанени в хотел. 

Провежда се разследване на причините за инцидента. Предстои Министерството на околната среда на Египет да установи, дали са причинени екологични щети. 

Шестима души загинаха, а деветима бяха ранени, при потъването на туристическа подводница край Хургада през март. В края на ноември миналата година единадесет души загинаха при инцидент с корабчето "Сий Стори" край бреговете на Марса Алам.  

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

Египет, Червено море, кораб

Още новини по темата

Новият боен кораб "Храбри" стигна до Черно море
11 Ноем. 2025

Грандиозно шоу открива новия египетски музей в Гиза
25 Окт. 2025

Моряците от потъналия край Варна кораб са спасени
13 Окт. 2025

"Хамас" обвързва изтеглянето на Израел от Газа с освобождаването на заложниците
07 Окт. 2025

Мистерията около труповете в кораб в Бургас се задълбочава

02 Окт. 2025

Откриха трупове в трюма на кораб в Бургас
30 Септ. 2025

В Червено море са повредени подводни кабели на Microsoft
07 Септ. 2025

Кораб се взриви в Балтимор
19 Авг. 2025

Учени следят кометата - кораб
30 Юли 2025

Етиопия построи мегаязовир на Нил напук на Египет
06 Юли 2025

Кораб с 3000 коли потъна в Тихия океан
25 Юни 2025

Започна евакуацията на българи от Израел
17 Юни 2025

Моряци от кораба "Верила" получиха по 10 г. за кокаин за милиони евро
07 Май 2025

Шестима туристи се удавиха при потъване на батискаф край Хургада
27 Март 2025

ОЩЕ НОВИНИ ОТ ЧУЖБИНА

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: Ерата на плюшеното зайче във ВАС няма да свърши с Чолаков
ДИЯН БОЖИДАРОВ: 21 души от народа на Владиславово подкрепиха г-н Борисов
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Протестът бързо губи стойността си
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Дано Унгария не ни помага за Шенген
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Залпът на "Аврора" порази Манхатън