архив В Атина метрото и трамваите ще се движат само между 9:00 и 18:00 ч.

24-часова общонационална стачка се провежда днес, 25 ноември, в Гърция. Очаква се тя да доведе до сериозни затруднения в работата на публичните услуги и всички видове транспорт – морски, въздушен и сухопътен. За това предупреждават от Ситуационния център на българското Министерство на външните работи (МВнР).

Протестни демонстрации са планирани в осем града – Атина, Солун, Патра, Лариса, Волос, Пирея, Ираклион и Ханя. Възможно е заради тях да бъдат затваряни улици и булеварди, както и да се стигне до блокиране на движението в централните градски части.

В Атина метрото и трамваите ще се движат само между 9:00 и 18:00 ч., като работата им ще бъде съобразена основно с превозването на участниците в протестните митинги. Възможни са промени в разписанията на автобусите и тролейбусите, както и закъснения на полети.

Сериозни ограничения се очакват и в морския транспорт. Всички фериботи в Гърция ще останат на пристанищата от 00:01 до 23:59 ч. на 25 ноември.

От МВнР съветват българските граждани, които се намират в Гърция или планират пътуване до страната, да се съобразяват с указанията на местните власти, да предвидят възможни затруднения и да проверяват за промени в маршрутите и разписанията на превозвачите.

При нужда от консулска или кризисна помощ българските граждани могат да се свържат с:

► Посолството на България в Атина: +30 210 67 48 105, +30 210 67 48 106, +30 210 67 48 107; имейли: [email protected], [email protected], [email protected].

► Генералното консулство на България в Солун: +30 2310 829 210; дежурен телефон извън работно време: +30 2310 869 510; имейл: [email protected].

При бедствени ситуации може да се потърси и денонощният Ситуационен център на МВнР на телефоните +359 2 948 24 04, +359 2 971 38 56 и +359 893 339 616 или на имейл [email protected].