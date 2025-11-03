Медия без
Забраната на мобилните телефони в клас се отлага за януари

Промените в училищния закон би трябвало да се гледат скоро на второ четене в комисия

Днес, 15:17
Според новите правила телефоните ще бъдат забранени за комуникация и в междучасията.
Илияна Кирилова
Забраната за използване на мобилни телефони в училищата се отлага за януари. Това се разбра от думите на просветния министър Красимир Вълчев, който е в Търнава за откриването на нов физкултурен салон в Основно училище "Христо Ботев", както и за среща с учители от община Бяла Слатина.

През август Вълчев коментира, че готвената промяна се очаква да влезе в сила още през ноември, след като бъдат приети предложените от МОН промени в закона за предучилищното и училищното образование. Те обаче минаха на първо четене през октомври, като депутатите удължиха до близо месец срока, в който могат да се дават предложения за второ четене. Той изтича към края на седмицата.

Като се има предвид обема им и заявките на почти всички партии да предложат нови редакции на дадени текстове, свързани с религията, повтарянето на първи клас и др., най-рано промените в закона могат да бъдат приети през декември. Забраната за телефоните в клас би влязла автоматично след влизането в сила на поправките, докато за други промени - като въвеждане на обучение по религия и добродетели - ще е нужно повече време.

Министърът посочи, че преди окончателното приемане на промените в закона вече около 800 училища са приели забраната по решение на училищните ръководства. Това е около 1/3 от училищата в страната.

Различия в партийните мнения има и по други предложени от МОН текстове в закона, свързани с атестирането на педагогическите специалисти, правилата за избиране на училищни директори и техните отговорности, новите санкции за учениците и др.

