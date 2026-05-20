Всеки 6-и ученик изчезва от образователната система

10 000 ученици са изчезнали за последните 12 г. от образованието. Това става ясно от данни на "Заедно в час".

През 2014 г. в първи клас тръгват 63 966 деца, посочват данни, събирани от националните управления по образованието. Преди дни на матура по български език и литература обаче се явиха малко над 53 000 зрелостници. Това означава, че над 10 000 ученици от този випуск са напуснали училището по пътя.

"Не са „слаби оценки“. Не са „лоши резултати“. Това са деца, които системата е изгубила", казват от "Заедно в час". Оттам посочват, че зад всяка статистика за „качество“ стои въпросът: "Как приемаме за нормално всеки шести ученик просто да изчезне от образователната система?". "Това не е само проблем на училището. Това е въпрос за бъдещата работна сила, за икономиката, за бедността, за доверието в институциите. И най-вече, за това колко деца като общество сме готови да оставим назад", казват те.

Данните звучат стряскащо на фона на статистиките за върнатите в системата деца и процента на преждевременно отпадналите, който по последни данни се подобряваше.

През 2023 г. например правителството се похвали, че за последните 6 г. над 50 000 деца са върнати и задържани в образователната система по линия на Механизма за обхват. Тогава бе съобщено и че за тези години делът на отпадналите ученици е намалял с близо 40%, като в резултат на екипната работа всяка година около 9000 деца и ученици трайно остават в системата.

Данните от ЕС също бяха положителни - според Евростат през 2024 г. за първи път от много години насам делът на младите хора у нас между 18 и 24 г., напуснали преждевременно образователната система, намалява. През 2023 г. този процент е 9.3%, което е намаление с 1% в сравнение с 2022 г., когато този дял е бил 10.3%.

Причините, поради които учениците напускат образователната система, са различни. Най-голяма част от тях заминават със семействата си в чужбина. Други отпадат по семейни причини или заради нежелание за учене, вкл. и ранни бракове, бедност и др.