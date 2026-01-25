Училища и градини ще кандидатстват по 24 програми за над 115 млн. евро

Илияна Кирилова Новите национални програми може да бъдат променени, но вероятно няма да закъснеят.

24 национални образователни програми с бюджет над 115 млн. евро предлага за 2026 г. Министерство на образованието и науката. Ведомството успя да публикува проектите на програмите за обществено обсъждане в петък, като обсъждането ще тече в продължение на един месец. Това ще направи като това ще направи възможно да не настъпят големи закъснения при одобрението на програмите, каквито имаше при предходни служебни правителства. Какви нови дейности предвиждат програмите?

Тази година МОН предлага изцяло нова програма - “Приобщаваща и сигурна образователна среда”. За пръв път по тази програма ще бъде финансирано ранното разпознаване и подкрепа на

деца с обучителни трудности - дислексия, дисграфия, дискалкулия,

в началния етап на образование. В България няма точна статистика колко са тези деца, като за много от тях се приема, че просто са слаби ученици. В същото време те имат проблеми с усвояването на базови умения за четене, смятане и писане, които им пречи да напредват по всички останали предмети. С цел да се установят тези деца, които нямат специални образователни потребности, но срещат сериозни трудности, ще бъде разработен инструмент за скрининг, който да се използва от началните учители. Ще бъде изготвено методическо ръководство за подкрепа на такива ученици, ще бъдат обучени до 500 учители и подкрепени до 5000 деца.

Изграждане на среда без агресия в детските градини

Изцяло нов е и модулът за подкрепа на продължаващото професионално обучение на младежи със специални потребности след 12-и клас. Модулът започва пилотно с цел утвърждаване на работещ модел и предвижда 20 младежи да придобият базови трудови и професионални умения след продължаващо обучение.

По програмата приобщаваща и сигурна образователна среда ще бъде финансирани и до 60 детски градини за изграждане на среда без агресия - подобна дейност бе финансирана в много училища и градини миналата година.

България ще развива ученето през игра

Нови дейности ще бъдат финансирани и по програма “Умения на фокус”. Тук е заложен нов модул - изграждане на Лаборатория за игра съвместно с УНИЦЕФ, като целта е лабораторията да се утвърди като национален център за разработване на доказани игрови практики, които да се прилагат в градините и училищата.

През 2026 г. ще бъде разширена с включването и на ученици от трети клас в проектите “Утринна среща”, които целят плавен преход от семейната среда към учебните дейности чрез споделяне на емоции, задачи и др.

Разширяват се и част от дейностите по програма “България - образователни маршрути”, като целта е да се предложат повече учебни часове в културни и научни институти и да се включат повече деца, включително от училища в чужбина, частни училища и центровете за образователна подкрепа.

Ще има ли промени в предложените проекти

Много вероятно е да има промени в проектите, защото предстои назначаване на служебен кабинет и тепърва ще се работи по проектобюджет за 2026 г. Дори и при промени обаче навременното публикуване на програмите ще направи възможно по-лесни разместванията и кандидатстването ще може да започне навреме. В предходни години имаше периоди, в които програмите закъсняха и подготовката на проекти следваше да тече в кратки срокове насред лятото.