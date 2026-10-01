Започва нов рунд от спора за минималната заплата

И тази седмица минималната заплата излиза на дневен ред. Днес Националният съвет за тристранно сътрудничество ще обсъжда промените в наредбата за структурата и организацията на работната заплата, с които се въвежда новата формула, заложена в Кодекса на труда. Текстовете в наредбата също бяха критикувани остро от депутатите като твърде неясни и позволяващи различни интерпретации.

Във формулата ще влязат данни за 10 години назад, но какви точно периоди ще се зачитат – наредбата необяснимо пропуска да посочи. Така на практика с едни и същи показатели всяка година правителството ще може да дава много различен диапазон на най-ниското възнаграждение.

В определянето на минималната заплата с равна тежест ще се вземат предвид следните показатели:

– средногодишно изменение на индекса на цените на малка по състав кошница;

– годишно изменение на брутната медианна работна заплата на наетите на пълно работно време, измерено чрез темпа на прираст, въз основа на данни от административния регистър на осигурените лица;

– годишно изменение на средната брутна работна заплата на наетите лица, измерено с темпа на прираст;

– средна аритметична стойност, изчислена от годишните изменения на брутната добавена стойност на един зает по съпоставими цени за период от последните 10 години.

Единствено срокът на последния показател е посочен в наредбата. В Кодекса на труда пък, както многократно писахме, критериите са формулирани по съвсем друг начин – вместо малката кошница например се посочва издръжка на живота.

Резултатът от тези показатели ще е горна граница за размера на минималната заплата за следващата година. За 2027 г. е ясно, че горната граница е 672,80 евро. Точният размер обаче продължава да не е обявен от правителството. Единствено социалният министър Наталия Ефремова обяви, че ще иска максимума, но окончателното решение е на Министерството на финансите.

Очаквайте подробности от заседанието на тристранката