Управляващите вкараха скандален закон за "Лукойл Нефтохим"

Буквално за секунди тази сутрин енергийната комисия в парламента гласува спешни законодателни промени , даващи огромни правомощия на особения търговски управител, който вероятно ще бъде назначен в "Лукойл Нефтохим" - заради санкциите на САЩ срещу руската "ЛУКойл".

Знаково първият подпис под експресното законотворчество е на човек на Пеевски - Станислав Анастасов, депутат от ДПС-Ново начало. В мотивите се твърди, че е копиран немският опит - Германия още през 2022 г. приложи фигурата на "особен управител" на немското дружество на руската "Роснефт", която също попадна под санкциите на САЩ. Част от текстовете в нашия "препис" обаче звучат като брутално погазване на права и на Конституцията. Авторите са записали, че каквото и да върши особеният управител, неговите актове и действия са необжалваеми и не подлежат нито на административен, нито на съдебен контрол, което е откровена покана за произвол.

По темата: САЩ отрязаха Gunvor за сделката с “ЛУКойл”

В проектозакона пише, че акционерите на предприятието ще бъдат напълно лишени от право на глас и на участие във взимането на решенията - включително и ако особеният управител реши да продава акциите им. Това със сигурност го няма в германския закон - там се предвижда сделка да се прави със съгласието на акционерите.

Скандалният проект не е подлаган на никакво обсъждане. В рамките на минути управляващите го внесоха и си го приеха - на извънредно заседание на енергийната комисия и със светкавично гласуване.

Веднага след това законовите промени влязоха за първо гласуване в пленарната зала и е напълно възможно да бъде подложен и на второ гласуване и приет окончателно още днес. Едно е сигурно - скандалът около поредното извънредно законотворчество на четворната коалиция, управлявана от Делян Пеевски, тепърва ще се разраства.

Още за проекта

Поправките са прокарани в Закона за административното регулиране на икономическите дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен произход- Вносителите са Делян Добрев (ГЕРБ-СДС), Станислав Анастасов ("ДПС-Ново начало"), Павела Митова (ИТН) и Иван Ибришимов (БСП-ОЛ).

В мотивите към законопроекта се посочва, че санкциите, които САЩ наложи на руската компания, ще доведат до спиране на работата на рафинерията. "Ситуацията обективно изисква разширяване на правомощията на особения търговски управител, предвиден в Закона за административното регулиране на икономическите дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен произход, тъй като фактическата постановка в момента е много по-различна от хипотезите, допускани при въвеждането на тази фигура", обясняват вносителите.

В действащите разпоредби на закона се допълва, че особеният управител ще може да се разпорежда или да отчуждава имущество извън рамките на обикновеното управление и обичайна търговска дейност, само след предварително одобрение от правителството. Ако сключи сделки в нарушение на това правило, те ще са нищожни.

За ДАНС

От датата на назначаване на особения управител акционери, съдружници и собственици губят правомощията си по отношение на компанията, които управителят ще може да упражнява в пълен обем. Разпоредителни сделки с акциите или дяловете в капитала ще се извършват след пазарна оценка, а прехвърлянето ще се счита за извършено, след като правителството одобри купувача. Тук трябва да се уточни, че според приети наскоро законови промени, прокарани от управляващите, решението на Министерския съвет за евентуална сделка трябва да получи предварително одобрение от ДАНС.

И отново ББР

Парите от подобни сделки ще се депозират в сметка в Българската банка за развитие (ББР), контролирана от финансовия министър. Последният разпределя получената цена съобразно вида и размера на прехвърлените права в срок от 6 месеца от постъпването й в сметката - но изрично се уточнява, че това става, ако не е налице нормативна пречка и след одобрение на правителството.

Реакции

"Изключително важно е рафинерията "Лукойл" да има надежден собственик, който да има капацитета да я развива", коментира президентът Румен Радев, цитиран от БНР . По думите му, планът с държавен контрол чрез т.нар "особен управител" е авариен вариант. "Притеснен съм, че държавата в момента, тези, които я управляват, могат да ни заведат до сценария с "Булгартабак", заяви държавният глава.

"Особеният управител получава пълен контрол над капитала, включително правото да продава рафинерията, а собствениците нямат право да обжалват. Решенията са извън съдебен контрол, а парите отиват в ББР под разпореждане на Министерския съвет. Това не спира Русия. Това позволява мафиотски контрол над този стратегически актив, без съд и без контрол", написа във Фейсбук Кирил Петков от ПП.

"Със закона, който се разглежда днес в НС, прилагаме и надграждаме немския модел. Когато ОФАК, американското правителство и Европейската комисия пряко участват в процесите, не би трябвало да има притеснения за държавата ни", защити лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов проекта на управляващите.

След Борисов се изяви лидерът на ДПС-Ново начало Делян Пеевски. По думите национализацията на "Лукойл" е трябвало да приключи "преди две години". "Но тогава лицето "Ники-Мики" (Николай Денков от ПП-ДБ - б.а), който за съжаление беше премиер на България, каза, че ще си подаде оставката и ще напусне сглобката, ако това се случи", каза Пеевски в типичния си стил.

Според него въвеждането на особен управител в рафинерията щяло да освети какво се е случвало досега в "Лукойл-България" и "Лукойл Нефтохим Бургас". "Да се види и какви пари са взимали, кой е ходил в офисите на тази компания, возил се е като зелки и картофи отзад. Сигурно могат да се намерят записи там и да се види какво се е случвало", каза Пеевски.