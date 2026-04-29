Статистиката отчете рязко поскъпване през април

Годишната инфлация скочи до 7.1% според експресните данни на НСИ

Днес, 16:54
Илияна Кирилова
Поскъпването на горивата вдигна цените на транспортните услуги през април средно с над 10%.

Инфлацията през април рязко се ускори. НСИ оповести експресните си данни, според които спрямо предния месец март индексът на потребителските цени се е повишил с 2%, а на годишна база - спрямо април 2025 г., скокът е със 7.1%.

За сравнение месечната инфлация през март беше 0.7%, а годишната - 3.9%.

През април 2026 г. спрямо предходния месец най-силно са поскъпнали цените на транспортните услуги - с 10.6%. Превозвачите чувствително увеличиха цените на услугата си заради скока на цената на дизела. Облеклата и обувките са поскъпнали средно със 7,9%, а хранителните продукти - средно с 2,1%.

Намаление се очаква на цените в групата „Развлечения, спорт и култура“ (-1.5%).

В средата на май НСИ ще представи официалните данни за инфлацията през април, от които ще стане ясно кои точно хранителни и нехранителни стоки са поскъпнали с най-голяма степен. 

НСИ дава предварителни данни и за инфлацията на малката потребителска кошница, която с по-малко на брой стоки и услуги. При нея ценовият скок е по-слаб - с 1,7% месечно и  4,7% годишно. Цените на стоките и услугите от малката кошница за най-нискодоходните 20% домакинствата спрямо предходния месец се очаква да нараснат с 2.6% за хранителните продукти, с 1.8% - за нехранителните стоки и с 0.1% - за услугите.

