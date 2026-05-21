Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

SpaceX може да счупи всички досегашни рекорди за борсов дебют

Днес, 08:02
ЕПА/БГНЕС

SpaceX е подала документи за IPO (първично публично предлагане), става ясно от данните на Комисията по ценните книжа и борсите на САЩ (SEC). По информация на американски медии, IPO-то на компанията на Илон Мъск може да стане най-голямото в историята и да счупи няколко пъти досегашния рекорд за старт на компания - през декември 2019 г., Saudi Aramco набра рекордните 25.6 милиарда долара. Сега се очаква SpaceX да набере между 75 милиарда и 80 милиарда долара. Компанията планира да се листне на технологичната борса Nasdaq под символа SPCX.

Първичното публично предлагане (Initial Public Offering) означава, че SpaceX ще излезе на фондовата борса и акциите ѝ ще станат достъпни за масовите инвеститори. Досега компанията беше изцяло частна и достъп до акции имаха само големи фондове и служители.

Очаква се инвестиционното турне (roadshow) да започне на 4 юни 2026 г., определянето на финалната цена да бъде на 11 юни, а реалната търговия за масовите инвеститори да стартира на 12 юни 2026 г.

Очаква се бизнесът на SpaceX да бъде оценен на около 2 трилиона долара - тази пазарна оценка поставя SpaceX в една категория с технологични гиганти като Apple, Microsoft, NVIDIA и Alphabet (Google). Това е безпрецедентно за компания, оперираща в космическия и отбранителния сектор.

Въпреки че компанията става публична, Илон Мъск няма да изпусне управлението. SpaceX въвежда двукласова структура на акциите (Клас А с по 1 глас и Клас В с по 10 гласа). Мъск притежава 93,6% от акциите от Клас В, което му осигурява 85,1% от общата право на глас в компанията. Милиардерът е заявил, че няма намерение да продава свои лични акции по време на предлагането.

Под шапката на SpaceX са компаниите компанията за изкуствен интелект на Илон Мъск xAIX (бившият Twitter), сателитният интернет Starlink, както и специализираното подразделение Starshield. Компании като Tesla (автомобили и енергия), Neuralink (чипове за мозъчни импланти) и The Boring Company (инфраструктурни тунели) остават отделни правни субекти.

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

SpaceX, Илон Мъск

Още новини по темата

Мъск загуби делото срещу OpenAI
19 Май 2026

Товарният Cargo Dragon полетя към МКС с 3 тона багаж
16 Май 2026

Илон Мъск и Тим Кук ще придружават Тръмп в Китай
12 Май 2026

Мъск искал да вземе $80 млрд. от OpenAI за колония на Марс
06 Май 2026

Френската прокурaтура прати призовка на Мъск
20 Апр. 2026

Илон Мъск пуска „убиец на WhatsApp“

13 Апр. 2026

Украйна е убедила Мъск да изключи Starlink за Русия
27 Февр. 2026

НАСА притисна Илон Мъск да избере Луната пред Марс
08 Февр. 2026

Френската прокуратура обискира офис на Х и призова на разпит Илон Мъск

03 Февр. 2026

Мъск обеща съвсем скоро хуманоидни роботи за масова употреба
22 Яну. 2026

Илон Мъск бе принуден да сложи юзди на Grok
15 Яну. 2026

xAI на Мъск събра 20 млрд. долара въпреки дийпфейкове на Grok
07 Яну. 2026

Мъск влезе в открит конфликт с НАСА
22 Окт. 2025

Тръмп: Искам бизнесите на Мъск да оцелеят
24 Юли 2025

ОЩЕ НОВИНИ ОТ ИКОНОМИКА

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: За новия ВСС дяволът е в детайлите
ДИЯН БОЖИДАРОВ: Някой изпада от картата - Варна
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: ПП и ДБ могат да се преродят или взаимно да се изядат
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Радев ще рие топлите си Авгиеви обори
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Кукленото шоу засега замества прогреса