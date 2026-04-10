Сделките с имоти драстично спаднаха през първото тримесечие

Прогнозите за охлаждане на пазара на недвижими имоти след въвеждане на еврото се потвърждават - сделките драстично намаляват през първото тримесечие спрямо същия период на 2025 г.

Общо в страната в периода януари-март са сключени 38 154 сделки по данни на Агенцията за вписванията, което е най-ниското ниво за първо тримесечие от 2020 г. насам. Спрямо миналата година спадът е с 15,5%.

Брокерите коментират, че наблюдаваме очакваната нормализация на пазара на жилища след бума през 2025 г. Купувачите вече не взимат импулсивно решения и обмислят по-вниматено офертите. В резултат на това сделките в момента се случват по-бавно, а преговорите са по-продължителни и по-детайлни. В някои случаи се стига и до корекции не само в цените, но и в условията на сделките.

В най-големия имотен пазар в страната - София, през първото тримесечие са вписани 7529 сделки с имоти, което е намаление с 12,2% за година. През 2025 г. столицата отчиташе двуцифрени ръстове на сделките във всички тримесечия и броят им достигна най-високото си ниво от 2008 г. насам.

"Един от най-ясните сигнали за промяната на пазара на жилищни имоти е увеличеното предлагане. В отделни райони на София, където допреди година е имало по 2–3 конкурентни оферти, днес те вече достигат 10 и повече. Това неизбежно променя пазарната динамика - купувачите имат избор, а продавачите – конкуренция", коментират от SORENDA Real Estate.

Намалява броят на сделките с жилищни имоти и в другите големи градове в страната.

Единствено в Пловдив с 3410 продажби през първото тримесечие спадът на годишна база е минимален - 2%, но пък в сравнение с последното тримесечие на 2025 г. се отбелязва срив от 43%.

Във Варна понижението в броя на сделките с имоти в началото на годината е доста по-сериозно. В морската столица и района са вписани 2433 продажби, което е спад от 21,5% спрямо миналата година и най-ниското ниво от 2019 г. насам.

Бургас със 1507 сделки през първото тримесечие отбелязва 18% спад в сравнение със същото тримесечие на 2025 г. Над 10% намаление на сделките се отчита също така в Стара Загора и Русе.

По Черноморието също се отчита спад. Сделките в Несебър, където се изповядват и тези от Слънчев бряг, намаляват с 29%, в Балчик спадът е с 33%, в Каварна и в Царево понижението е около 10 на сто.

Данните на Агенцията по вписванията показват и друга тенденция - на фона на спад на сделките се отчита нарастване на договорните ипотеки. В София те са с 1.7% повече, но в Пловдив ръстът им е с почти 12% на годишна база. Това означава, че все повече покупки на жилище се финансират чрез кредит, отколкото със спестени средства. Една от вероятните причини за това е силното поскъпване на жилищата през последните три години.

През първите месеци на 2026 г. расте делът на покупките на жилище за лично ползване, докато чисто инвестиционните сделки започват да се свиват. С цел инвестиция през 2025 г. са били около 25% от сделките, но очакванията са те да паднат до 10–15% тази и следващата година.

Сделките „на зелено“ остават важна част от пазара, но вече при съвсем различна логика, коментират от SORENDA Real Estate. "Ако преди години клиентите бяха склонни да поемат по-голям риск, като закупуват жилище на зелено, днес доверието в инвеститора е ключово. Решаващи фактори при взимане на решението е историята на реализираните проекти на съответния строителен предприемач, ясната концепция и качеството на изпълнение", посочват от агенцията.

Самите предприемачи стават по-умерени - все повече компании продават в ранен етап около 30-40% от апартаментите, вместо 60-70% както в предходни години.

Кредитирането остава основен двигател на пазара (70% от сделките в България са обвързани с ипотечно финансиране), но и тук се наблюдава промяна. Лихвите по жилищните кредити се запазват стабилно ниски в средносрочен план, но банките стават по-внимателни. Оценката на кредитоспособността е по-строга, особено на фона на глобалната несигурност и потенциалните инфлационни рискове. При инвестиционните покупки често се изисква по-високо самоучастие или се прилагат по-консервативни условия, за да се компенсира по-високият риск.