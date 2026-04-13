Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

САЩ дадоха нова отсрочка за "Лукойл Нефтохим"

Дерогацията на Вашингтон за рафинерията в Бургас е за още 6 месеца

14 Апр. 2026
Рафинерията в Бургас временно се управлява от бившия шеф на НАП Румен Спецов.

САЩ удължиха с още шест месеца дерогацията за дъщерните дружества на руската "Лукойл" в  България, съобщи служебното правителство. Това означава, че рафинерията в Бургас, както и другите фирми от семейството на "Лукойл" у нас ще продължат да работят и да се разплащат с контрагентите си, докато се търси нов, неруски собственик. 

Разрешението за дерогацията е издадено от Службата за контрол на чуждестранните активи (OFAC) към Министерството на финансите на САЩ. Действащото в момента временно изключение изтичаше на 29 април. 

"Оттук нататък рафинерията може да оперира нормално и сега ролята на специалния управител е да осигури доставките, така че мощностите да работят на пълен капацитет и да няма недостиг на горива по бензиностациите", обяви премиерът Андрей Гюров в пост във фейсбук.

Новината от OFAC става факт след разговора на нашия министър-председател с държавния секретар на САЩ Марко Рубио на 9 април. Тогава двамата обсъдиха необходимостта от безпрепятствена работа на рафинерията в Бургас при стриктно спазване на санкционния режим.

Вашингтон вече няколко пъти дава отсрочки за санкциите срещу задграничните дружества на "Лукойл" - за да даде шанс активите на руската компания в чужбина да бъдат продадени. Възможно е да има и пакетна сделка за всички такива активи, но и продажби на отделни предприятия. 

За да гарантира, че няма "изтичане" на средства към Русия, българското правителство назначи за особен търговски управител в бургаската рафинерия Румен Спецов, бившия шеф на НАП. 

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

нефтохим, дерогация

Още новини по темата

Борисов "гарантира", че България ще получи отсрочка от САЩ
13 Ноем. 2025

Shell сменя "Лукойл" в доставките на гориво за "Авиоотряд 28"
01 Март 2024

Близо 127 млн. литра руски нефт има в България
02 Яну. 2024

За 24 часа сглобката се преобърна за руския петрол
07 Дек. 2023

ГЕРБ внесе пълен хаос със спешното спиране на руския петрол
06 Дек. 2023

"ЛУКойл" призна, че готви продажба на бургаската рафинерия

05 Дек. 2023

ГЕРБ и ДПС "забравиха" бързата забрана за износ на руски горива
23 Ноем. 2023

"ЛУКойл-Нефтохим" заплашва, че ще спре заради забраната за износ
18 Ноем. 2023

"Некоалицията" изглади различията си за дерогацията и бюджета
17 Ноем. 2023

ГЕРБ и ДПС се провалиха с бързото спиране на вноса на руски петрол
16 Ноем. 2023

Денков събира съвета по сигурност заради “ЛУКойл”
13 Ноем. 2023

Пеевски: Само пропутински партии искат дерогация за руския нефт
10 Ноем. 2023

Борисов: По мое време Лукойл не плащаше данъци, защото обирах Вальо Златев на карти
24 Окт. 2023

"ЛУКойл" взриви управляващата коалиция
24 Окт. 2023

ОЩЕ НОВИНИ ОТ ИКОНОМИКА

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: "Драго каза", или как се избират началници в съдебната власт
ДИЯН БОЖИДАРОВ: Мадяр стана лидер, докато нашите останаха просто политици
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Политиците превъртат часовника обратно към 2021 г.
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Дано Унгария не ни помага за Шенген
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Могат ли прасетата да изядат ябълките на протеста?