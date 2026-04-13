САЩ дадоха нова отсрочка за "Лукойл Нефтохим"

САЩ удължиха с още шест месеца дерогацията за дъщерните дружества на руската "Лукойл" в България, съобщи служебното правителство. Това означава, че рафинерията в Бургас, както и другите фирми от семейството на "Лукойл" у нас ще продължат да работят и да се разплащат с контрагентите си, докато се търси нов, неруски собственик.

Разрешението за дерогацията е издадено от Службата за контрол на чуждестранните активи (OFAC) към Министерството на финансите на САЩ. Действащото в момента временно изключение изтичаше на 29 април.

"Оттук нататък рафинерията може да оперира нормално и сега ролята на специалния управител е да осигури доставките, така че мощностите да работят на пълен капацитет и да няма недостиг на горива по бензиностациите", обяви премиерът Андрей Гюров в пост във фейсбук.

Новината от OFAC става факт след разговора на нашия министър-председател с държавния секретар на САЩ Марко Рубио на 9 април. Тогава двамата обсъдиха необходимостта от безпрепятствена работа на рафинерията в Бургас при стриктно спазване на санкционния режим.

Вашингтон вече няколко пъти дава отсрочки за санкциите срещу задграничните дружества на "Лукойл" - за да даде шанс активите на руската компания в чужбина да бъдат продадени. Възможно е да има и пакетна сделка за всички такива активи, но и продажби на отделни предприятия.

За да гарантира, че няма "изтичане" на средства към Русия, българското правителство назначи за особен търговски управител в бургаската рафинерия Румен Спецов, бившия шеф на НАП.