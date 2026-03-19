Новите влакове "Шкода" ще пътуват от лятото (галерия)

Министерство на транспорта Първият ни нов влак трябва да започне да вози пътници от април.

На Централна гара София днес беше представен първият новопроизведен влак „Шкода“, който пристигна в България в началото на март. Очаква се той да започне да превозва пътници през лятото, тъй като трябва да мине процедури по сертифициране, стана ясно днес на събитието. По план влакът трябваше да започне да обслужва пътници от април.

Проектът за доставка на 25 мотрисни влака е в размер на 326,7 млн. евро, от които 261,4 млн. евро са осигурени по Националния план за възстановяване и устойчивост, а останалите 65,3 млн. евро по Програма „Транспортна свързаност“ 2021-2027. У нас всъщност вече има два влака от поръчката, като доставките ще продължат поетпно през следващите месеци. След приключване на необходимите процедури по сертифициране те ще бъдат въведени в експлоатация и ще обслужват основни крайградски линии.

Всеки влак разполага с общо 333 места, а заедно с правостоящите може да превозват до 600 пътници. Развиват максимална скорост от 160 км/ч, имат климатик, интернет, контакти, места за колички и велосипеди.

Новите мотриси ще се разпределят между БДЖ и "Ивкони експрес".