Премиерът ще обяви днес особения управител в "Лукойл Нефтохим"

Желязков свиква Съвета за сигурност към МС, а Борисов очаква дерогация на санкциите още днес

14 Ноем. 2025Обновена

Премиерът Росен Желязков свиква спешно заседание на Съвета за сигурност към Министерския съвет, на което ще посочи предложението на правителството за особен управител на "Лукойл Нефтохим". Поради тази причина той няма да участва в блицконтрола в парламента. Това обяви по време на заседанието на Народното събрание председателят му Рая Назарян. 

Пред журналисти в кулоарите на парламента лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов потвърди, че премиерът днес ще съобщи името на особения управител. Той обяви, че днес се чака и страната ни да получи от САЩ отсрочка на санкциите върху дружествата на "Лукойл" в България. "Тази дерогация ще бъде, каквато е дадена на Германия - за 6 месеца, така че спокойно да може да свършим всички неща", каза Борисов.

На журналистически въпрос дали се обмисля закупуването на "Лукойл" от Българския енергиен холдинг, той отговори: "Има много време, нека назначат особен управител. Виждате колко са динамични събитията в света - вече се появяват трилионни фондове в САЩ, които говорят за покупка на цялата компания, на целия бизнес на тези компании".

Днес в "Държавен вестник" са публикувани и спешно приетите законови промени, които дават нови, по-големи правомощия на особения търговски управител, който държавата ще назначи в "Лукойл Нефтохим". Този управител освен оперативното управление ще може да извършва и разпоредителни сделки с активите на "Лукойл", което предизвика остри критики и съмнения, че властта се кани да сложи ръка на рафинерията. Още по-скандално е, че всички административни актове, договори и вписвания няма да подлежат на спиране, както и на административен и съдебен контрол, както гласят новите разпоредби в Закона за административното регулиране на икономическите дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен произход. Те бяха внесени в НС миналата седмица и само за един ден приети в ресорната комисия, както и на първо и второ четене в пленарна зала. В началото на седмицата президентът наложи вето на тези промени, но парламентът още на следващия ден го отхвърли.

Разногласия в парламента

Пред журналисти лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов днес уточни, че правителството е съгласувало с него кандидатурата за особения управител, като разкри засега, че той има достатъчно опит в петролния бранш, не е бил досега министър и не е "човек на Пеевски".

В противовес на думите на Борисов, вицепремиерът Томислав Дончев каза от трибуната на парламента, че до момента от МС няма предложено име за поста. Преди председателят на парламента да обяви за свикания днес Съвет за сигурност, на който ще се обсъжда името на особения търговски управител на "Лукойл Нефтохим", Дончев твърдеше, че до няколко дни ще разберем кой ще заеме поста.

От няколко дни в публичното пространство, а и сред самите депутати, се спекулира с предполагаеми имена на особения управител на рафинерията.  Красимир Манов от МЕЧ поиска днес да разбере от вицепремиера Дончев дали това ще е бившият министър на енергетиката Владимир Малинов. "Ако това е предложението на Министерски съвет, не очаквайте той да бъде одобрен. Та той е отговорен за злополучния договор с "Боташ", заяви депутатът. Дончев лаконично отговори, че до момента от МС няма предложено име. 

