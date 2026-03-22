Отказът от реформа в БЕХ засега няма да ни струва 437 милиона евро

Санкцията, която Брюксел ще наложи, ще е много по-ниска и междинна

Днес, 11:32
"Мини Марица-Изток" и "ТЕЦ Марица Изток-2" следва да се отделят според ПВУ в отделен холдинг.
Темата с очакваната загуба на 437 млн. евро по Националния план за възстановяване и устойчивост заради отказ да се прави реформа в БЕХ още не е приключила. Неизпълнението на тази реформа ще бъде наказано от ЕК в рамките на четвъртото плащане по ПВУ, но санкцията ще бъде много по-ниска и междинна. След изборите тази реформа може да бъде извършена в срок при наличие на мнозинство, но сроковете ще са много кратки. 

Това обясниха експерти във връзка с взетото в последния момент решение от НС да забрани на правителството подготвителни действия по изваждането на въглищните предприятия "Мини Марица-Изток" и "ТЕЦ Марица Изток 2" от структурата на БЕХ. Това е ангажимент по ПВУ, като в рамките на четвъртото плащане следваше да е изпълнена междинна стъпка упълномощяване от кабинета на енергийния министър да подготви изваждането. Самото обособяване на въглищните предприятия в отделно холдингово дружество след да бъде изпълнено за петото плащане, а крайният срок за всички дейности по ПВУ е август, 2026 г. 

На базата на наложения от НС мораториум кабинетът пресметна, че Брюксел ще санкционира България с 437 млн. евро. Този размер на санкция обаче ще бъде наложен при неизпълнение на същинското вадене на дружествата от БЕХ, което ще се отчита при пето плащане. На етапа подготвителни действия, какъвто е ангажименът за предстоящото четвърто искане за плащане, санкцията по методологията, прилагана от Брюксел, е 10 пъти по-ниска, разясниха експерти. 

"Политическо лицемерие е да си договорил изваждането на тези дружества - това бе част от предоговарянето на плана при кабинета Желязков през 2025 г. и сега да гласуваш мораториум, с който забраняваш на правителството да го изпълни", коментира в ефира на БНР бившият вицепремиер по еврофондовете Атанас Пеканов. Той обаче призна, че тази реформа е трудна, особено на фона на кризата с Иран.

"В интерес на истината не споделям виждането на ЕК. В Брюксел са на мнение, че дружествата трябва да се отделят, за да не може печеливши да не наливат на гуещи. Но в енергетиката има много особености, има геополитически кризи, висока волатилност", коментира Пеканов. Той изтъкна, че неслучайно във варианта на ПВУ, предаден по негово време, подобен аннгажимент не е присъствал и по тази причина планът е върнат от Брюксел. Въпреки уговорките според Пеканов трябва да се върви напред и да се мисли финансово устойчив модел за работа на въглищните предприятия. 

Още новини по темата

ГЕРБ, ПП-ДБ и ИТН прокараха закона за лобизма
19 Март 2026

Адвокатите няма да се регистрират като лобисти
18 Март 2026

Правосъдният министър: 437 млн. евро висят на косъм в правната комисия
17 Март 2026

Кабинетът "Гюров" се мобилизира да не загуби милиони от ЕС

11 Март 2026

Парламентът се захваща спешно със законите по ПВУ

28 Февр. 2026

2.5 млрд. евро от ЕС са под риск при неработещ парламент

04 Февр. 2026

Служебният кабинет ще трябва да подсигури 900 млн. евро по ПВУ

26 Яну. 2026

Антикорупционната комисия е твърде скъпа бухалка на стероиди
15 Яну. 2026

България получи 1,47 млрд. евро по критичното трето плащане по ПВУ

29 Дек. 2025

България ще получи критичното трето плащане по ПВУ от 1.46 млрд. евро

23 Дек. 2025

Държавните фирми задължително ще назначават "агенти по почтеност"
28 Ноем. 2025

България най-сетне получи второ плащане по плана за възстановяване

11 Ноем. 2025

МРРБ няма да може да спаси 53 млн. лв. за саниране на жилища

20 Окт. 2025

Томислав Дончев: Няма риск за парите от ЕС заради Коцев

25 Септ. 2025

