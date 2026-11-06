Опозицията обвини кабинета, че заблуждава за дефицита

Веднага след публичното представяне на проектобюджета за 2027 г. от премиера и финансовия министър опозиционните партии изригнаха с критики.

От "Демократична България" обвиниха правителството в "поредна манипулация".

"Показаха 3.5% дефицит. Но това е на касова основа, а така в Европа не се мери. Реалният дефицит ще бъде 4.2-4.3% (на начислена основа). После да не се окаже пак, че опозицията и медиите са виновни, че правителството лъже", коментира Божидар Божанов.

"Беше нарисувана розова картина на страхотно индустриално развитие, но вместо това, ни беше представен спад на БВП. Беше обяснено, че България ще бъде със здрави финанси, но вместо това, ни бяха представени нови 9 млрд. евро дълг. Това е по-лош бюджет от бюджета на Жан Виденов", заяви Ивайло Мирчев.

"Това е бюджет на измамените надежди. Чакат ни трудности и огромно задлъжняване, без мерки за съкращаване на разходите и подобряване на благосъстоянието на хората. Няма мерки за орязване на модела, срещу който хората протестираха през 2025 г.", коментира и Мартин Димитров. Той припомни, че в няколко бюджетни процедури подред ДБ предлага как да се намали бюджетният дефицит. Единствените мерки за намаление на разходите предложени от правителството са освобождаване на пенсионерите в МВР, реформа в ТЕЛК и заплащане на осигуровките от държавните служители.

От ДБ призоваха правителството да оттегли бюджета и да го преработи с много по-нисък дефицит.

Парламентарната група на ГЕРБ определи бюджет 2027 като "бюджет на инерцията".

Според бившия финансов министър, сега депутат от ГЕРБ, Теменужка Петкова, одитите на Сметната палата се използват като "мантра" от правителството, за да оправдаят неуспехите си. Петкова предупреди, че гражданите ги очаква по-висок дълг, по-високи данъците и обедняване. И запита дали Румен Радев ще се извини на хората с Бюджет 2027 и мерките, заложени в него, както направи предишния министър-председател Росен Желязков за Бюджет 2026.

"Цялото мероприятие приличаше на партийно събрание, но вероятно властта знае, че е забранено на територията на учебни заведения провеждането на политика", коментира Красимир Вълчев. Според него правителството харесва инфлацията и затова не предлага антиинфлационна бюджетна политика.

"Единственото нещо, с което се съгласяваме от това представяне, е, че този проект на бюджет е един тежък камион без спирачки, който лети към пропастта", коментираха от ДПС.



"В презентацията чухме много хубави пожелания за космическа индустрия, за гигафабрики за изкуствен интелект. Да, това е прекрасно с някакъв хоризонт от петдесет години чухме. Но в крайна сметка българските граждани имат един въпрос и той е: Как другия месец ще си платят сметките. За тях това е доста по-важно от концепциите за космическа индустрия", коментира Станислав Анастасов.

От ДПС са недоволни, че не са чули да се предлагат антиинфлационни мерки и икономически мерки за бизнеса. Планираните увеличения на социални плащания нямали да помогнат на хората "да изкарат тежката зима, която предстои".