ОМВ: Природният газ ще е "двигател" на растежа

Австрийската компания забавя темпото на инвестициите във ВЕИ

Днес, 10:54
Neptun Deep e големият газов проект в румънската част на Черно море, в който OMV участва чрез дъщерната си фирма OMVPetrom.
ОМВ Петром
OMV обяви, че забавя темпото на инвестициите във възобновяеми енергийни източници. Компанията ще продължи прехода от петрол към природен газ като по-чисто гориво, като запазва дългосрочните си цели за нулеви нетни емисии, гласи актуализираната й стратегия за периода 2025-2030 г. Подобен курс вече следват и други големи енергийни играчи в Европа, включително британската BP и норвежката Equinor, пише Upstream.
OMV ще продължи прехода от петрол към природен газ като по-чисто гориво, като целта е производството на групата да достигне около 400 000 барела нефтен еквивалент на ден до 2030 г., вместо по-рано обявените 350 000.
Газът остава „стратегически двигател на растежа“, като компанията очаква газовото находище Neptun Deep в Черно море да започне да функционира през 2027 г. 
Производството на електроенергия от газ ще остане от съществено значение за осигуряването на надеждно снабдяване, в допълнение към възобновяемите енергийни източници.
OMV също така обявява, че ще увеличи инвестициите в проучвателни и производствени проекти и ще търси други възможности за генериране на парични потоци.

