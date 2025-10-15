OMV обяви, че забавя темпото на инвестициите във възобновяеми енергийни източници. Компанията ще продължи прехода от петрол към природен газ като по-чисто гориво, като запазва дългосрочните си цели за нулеви нетни емисии, гласи актуализираната й стратегия за периода 2025-2030 г. Подобен курс вече следват и други големи енергийни играчи в Европа, включително британската BP и норвежката Equinor, пише Upstream.
OMV ще продължи прехода от петрол към природен газ като по-чисто гориво, като целта е производството на групата да достигне около 400 000 барела нефтен еквивалент на ден до 2030 г., вместо по-рано обявените 350 000.
Газът остава „стратегически двигател на растежа“, като компанията очаква газовото находище Neptun Deep в Черно море да започне да функционира през 2027 г.
Производството на електроенергия от газ ще остане от съществено значение за осигуряването на надеждно снабдяване, в допълнение към възобновяемите енергийни източници.
OMV също така обявява, че ще увеличи инвестициите в проучвателни и производствени проекти и ще търси други възможности за генериране на парични потоци.
ОМВ: Природният газ ще е "двигател" на растежа
Австрийската компания забавя темпото на инвестициите във ВЕИ
Neptun Deep e големият газов проект в румънската част на Черно море, в който OMV участва чрез дъщерната си фирма OMVPetrom.
