Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Несебър оглави британска класация за евтино късно море

Българският курорт печели с ниски цени на храна, нощувки и полети плюс уникална природа и история

Днес, 15:17
Несебър е чудесно място за късно море.
Несебър е чудесно място за късно море.

Ако се чудите къде да отидете на късно море, Несебър е най-доброто съчетание на приятно време, красива природа, древна история и ниски цени. Това препоръчва на британските (и не само) туристи изданието Daily Mail, като се позовава на класация на easyJet . Рейтингът се основава на проучване на условията за плажуване и отдих на 20 популярни дестинации. Съпоставят се цените на храна и напитки - напр. обяд, сладолед, бира и т.н., на нощувките, на самолетните билети.  

С бира за 1.60 паунда, сладолед за 1.20 и 3-звездна нощувка за 45 паунда нашият курорт е безапелационен победител. Следващите в ранглистата са Будва в Черна гора и испанската Алмерия.

Данните са за периода от средата на септември до края на октомври - късния сезон, който се радва на нарастваща популярност заради приятните температури и отсъствието на обичайните за юли - август тълпи от туристи. 

Статията на Daily Mail не пести похвалите за Несебър, като го нарича "перлата на Черно море" - плажове с бял пясък, хубави заведения и хотели на "народни" цени, уникално съчетание на култура, история и класическа курортна плажна атмосфера. "Градът е известен с калдъръмените си улички, ресторантите с морски дарове и живописната брегова ивица", пише изданието, като посочва че старият Несебър е включен в списъка на Юнеско.

Както се вижда от графиката, на остров Корфу в Гърция е по-скъпично.

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

Несебър, късно море

Още новини по темата

"Седлото" на парашута в Несебър е било сериозно компрометирано
28 Авг. 2025

След инцидента в Несебър катарамите на коланите са изхвърлени в морето
21 Авг. 2025

Трима души са обвинени за инцидента с парашут, при който загина дете
19 Авг. 2025

Поредица от земетресения са регистрирани край Несебър
25 Апр. 2025

Рибно "нашествие" шокира жителите на Несебър
26 Февр. 2025

Все още не са изпълнени указанията на ЮНЕСКО за Стария град в Несебър
09 Септ. 2024

Съд е разрешил принудителна проба от арестувания прокурор
10 Юли 2024

Несебър ще гони последния влак за ЮНЕСКО
01 Март 2024

Служебният кабинет е нарушил закони в услуга на Радев заради Обзор
12 Дек. 2023

И старинният Несебър остава в листата на световното наследство
15 Септ. 2023

Чисто нови понтони за милиони се рушат в Несебър
22 Февр. 2023

Несебър е на път да си загуби статута на световно културно наследство
05 Ноем. 2022

Дюни, гори и къщи горят из България
09 Авг. 2022

Радев и кабинетът не може повече да мижат в спора Обзор - Несебър
03 Апр. 2022

ОЩЕ НОВИНИ ОТ ИКОНОМИКА

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: В съдебната система тече операция "Плюшено зайче"
ДИЯН БОЖИДАРОВ: Хайде Радев да прави партията, че не се издържа вече!
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: "Проевропейският консенсус" на ГЕРБ е пълна бутафория
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Дано Унгария не ни помага за Шенген
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Чакъров прегърна Пеевски в сюрреалистичен кошмар