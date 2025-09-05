НАП търси от 27 000 граждани недекларирани доходи за 2024 г.

Националната агенция за приходите известява над 27 000 граждани, че са забравили да декларират всички свои доходи от 2024 г.

Става дума за доходи от хонорари, земеделски субсидии, суми от наложени платежи от продажби в Интернет, наеми и др., които не са описани в данъчните декларации.

От приходната агенция съобщават, че разполага с информация за сумите, получени през 2024 г. от физическите лица, подадени от куриерските фирми – за плащания чрез наложен платеж, от работодателите – за изплатени хонорари по граждански договори и от Държавен фонд „Земеделие“ – за отпуснатите субсидии.

Над 27 000 лица ще получат писма, имейли или обаждане по телефона, като гражданите трябва да обявят доходите си в рамките на две седмици след получаване на известието от приходната агенция.

Данните за доходите са вписани в предварително попълнените годишни данъчни декларации , а информацията за вида им е отразена в съответните приложения, посочват от НАП. Преди да бъдат подписани и подадени, предварително попълнените данни следва да се прегледат, допълнят и коригират при необходимост, както и да се прецени дали доходите, вписани в декларацията, са облагаеми или необлагаеми. Облагаемите доходи подлежат на задължително деклариране, а необлагаемите, каквито например са доходите от продажба на лични вещи, могат да се обявят по желание.

Електронното подаване на годишна данъчна декларация е възможно с персонален идентификационен код (ПИК) или с квалифициран електронен подпис (КЕП) в е-Портала на приходната агенция. Лицата, които не разполагат с ПИК, могат да го получат за минути и безплатно във всеки един офис на НАП.