Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

НАП търси от 27 000 граждани недекларирани доходи за 2024 г.

Данъкоплатците имат две седмици доброволно да си платят

Днес, 13:38

Националната агенция за приходите известява над 27 000 граждани, че са забравили да декларират всички свои доходи от 2024 г.

Става дума за доходи от хонорари, земеделски субсидии, суми от наложени платежи от продажби в Интернет, наеми и др., които не са описани в данъчните декларации. 

От приходната агенция съобщават, че разполага с информация за сумите, получени през 2024 г. от физическите лица, подадени от куриерските фирми – за плащания чрез наложен платеж, от работодателите – за изплатени хонорари по граждански договори и от Държавен фонд „Земеделие“ – за отпуснатите субсидии.

Над 27 000 лица ще получат писма, имейли или обаждане по телефона, като гражданите трябва да обявят доходите си в рамките на две седмици след получаване на известието от приходната агенция.

Данните за доходите са вписани в предварително попълнените годишни данъчни декларации, а информацията за вида им е отразена в съответните приложения, посочват от НАП. Преди да бъдат подписани и подадени, предварително попълнените данни следва да се прегледат, допълнят и коригират при необходимост, както и да се прецени дали доходите, вписани в декларацията, са облагаеми или необлагаеми. Облагаемите доходи подлежат на задължително деклариране, а необлагаемите, каквито например са доходите от продажба на лични вещи, могат да се обявят по желание.

Електронното подаване на годишна данъчна декларация е възможно с персонален идентификационен код (ПИК) или с квалифициран електронен подпис (КЕП) в е-Портала на приходната агенция. Лицата, които не разполагат с ПИК,  могат да го получат за минути и безплатно във всеки един офис на НАП. 

Информация за попълването и подаването на данъчни и осигурителни декларации, както и за внасяне на суми към бюджета може да се получи на телефоните на приходната агенция и в сайта на НАП.  

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

данъчна декларация, данък върху доходите

Още новини по темата

Глоба 500 лв., ако не подадете декларацията за доходите си до полунощ

30 Апр. 2025

Остават броени дни за плащане на данъците
24 Апр. 2025

НАП пусна попълнените данъчни декларации за доходите от 2024 г.

10 Март 2025

НАП приема от днес данъчните декларации за доходите от 2024 г.
10 Яну. 2025

1 април е крайната дата за ползване на 5% отстъпка от данъка
30 Март 2024

НАП пусна важни разяснения за данъчните декларации
10 Яну. 2023

Остава седмица за деклариране на доходите пред НАП
26 Апр. 2022

Попълнената от НАП данъчна декларация може да се коригира
18 Март 2022

В попълнените от НАП данъчни декларации се появиха псевдодоходи
14 Март 2022

НАП пусна попълнените електронни данъчни декларации
07 Март 2022

Днес е последен ден за деклариране на доходите от 2020 г.
05 Май 2021

Близо 412 000 души вече обявиха доходите си пред НАП
28 Апр. 2021

НАП обясни кога може да трием данъчни данни, които тя е вписала
17 Март 2021

Доходи от е-търговия влизат в попълнената от НАП данъчна декларация
25 Февр. 2021

ОЩЕ НОВИНИ ОТ ИКОНОМИКА

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: В съдебната система тече операция "Плюшено зайче"
ДИЯН БОЖИДАРОВ: Хайде Радев да прави партията, че не се издържа вече!
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: "Проевропейският консенсус" на ГЕРБ е пълна бутафория
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Дано Унгария не ни помага за Шенген
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Чакъров прегърна Пеевски в сюрреалистичен кошмар