Намаляват капитала и директорите в "АЕЦ Козлодуй - Нови мощности"

Проектната компания за изграждането на новите ядрени блокове - 7-ми и 8-ми, АЕЦ "Козлодуй - Нови мощности" е внесла искане за промени в състава на Съвета на директорите и намаляване на уставния капитал, показва справка в Търговския регистър.

Заявленията са весени в края на миналата седмица и все още се обработват.

Директорският борд е намален от петима на трима членове. Постовете си запазват Александър Михайлов, Мирослав Дамянов и Християн Янев, избрани през юни. Освободен е представителят на АЕЦ "Козлодуй", както и дългогодишният директор в проектното дружество Любен Маринов, който е в управата от самото му създаване през 2012 г.

С решение на Съвета на директорите се намалява и уставният капитал на АЕЦ "Козлодуй - Нови мощности" - от 1,39 млрд. евро до 1,07 млрд. евро, или с малко над 318 млн. евро. Като причина е посочено "привеждане на размера на регистрирания капитал с чистата стойност на имуществото".

На практика орязването на капитала е заради прословутата сделка с надценените земи от близо 163 дка, собственост на компанията майка АЕЦ "Козлодуй", които бяха продадени за над 650 млн. лв. на дъщерното й дружество при подготовката на друга сделка за частни имоти за близо 100 млн. евро. Става дума за имоти край козлодуйското село Хърлец, където ще е площадката на новите реактори, но след разразилия се скандал бе решено да бъдат отчуждени.

Едно от първите решения на правителството на Румен Радев беше промяна в управлението на АЕЦ "Козлодуй - Нови мощности" и одит на работата на дружеството. Този одит разкри нередности относно цената, на която бяха изкупени имоти, в чиито граници ще попадне площадката за нови мощности. Още преди месец енергийният министър Ива Петрова каза, че се налага преоценка на капитала на проектната компания с около 335 млн. евро.

"През последните няколко седмици беше извършен анализ на силните и слабите страни на проекта за изграждане на двата нови ядрени блока, за да се предприемат нуждите действия и да се намалят и смекчат заплахите и рисковете", съобщи изпълнителният директор на АЕЦ Козлодуй - Нови мощности Александър Михайлов на корейско-български енергиен форум, който се провежда днес в София. По думите на Михайлов най-големите предизвикателства при такъв мащабен проект като новите ядрени мощности са контролът върху разходите и графикът за изпълнение.

Михайлов обяви, че трябва да бъде оценена и нормативна база, за да може да се подобри изпълнението на проекта. По думите му създаването на новия план за действие е все още в ход.

ОТЛАГАНЕ

Междувременно стана ясно, че поставянето на шестте тестови касетки на горивото на Westinghouse в шести блок на АЕЦ "Козлодуй" няма да бъде в този горивен цикъл. От Агенцията за ядрено регулиране (АЯР) съобщиха, че ядрената централа е подала заявление за провеждане на теста през април, но е поискана допълнителна информация, които са подадени от атомната централа през август. Те се отнасят до процедурата по наблюдение на поведението на касетите в целия период на експлоатация (3-4 години).

"Документите се преглеждат и вероятно ще бъдат ползвани услугите на консултант за оценката. Това означава, че те няма да бъдат използвани при следващото презареждане на шести блок със свежо гориво, което ще стане по време на плановия ремонт през октомври", посочи Елизабет Цветанова, зам.-председател на АЯР.

В момента шести блок използва руско гориво на ТВЕЛ, докато американското горива на Westinghouse вече се използва в пети блок на ядрената ни централа.