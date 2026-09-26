МФ затваря вратичките за покупка на ново жилище без ДДС

СНИМКА: ИЛИЯНА КИРИЛОВА Продавачите на нови жилища, включително и на груб строеж, вече няма да може законно да избегнат ДДС, като продадат преди регистрацията си.

Наред с 30%-ното увеличение на данъчните оценки правителството предвижда и още законови промени от догодина, свързани с недвижимите имоти.

В Закона за ДДС се предлага всеки, който продава нови сгради или части от тях, заедно с прилежащ парцел, задължително да се регистрира по ДДС преди да осъществи първата продажба, независимо от оборота. Същото задължение за предварителна регистрация се предвижда и за лицата, които прехвърлят собственост или учредяват право на строеж върху урегулиран поземлен имот.

„Тази мярка е насочена към предотвратяване възможностите за укриване и невнасяне на ДДС“, обяви заместник-министърът на финансите Людмила Петкова.

В момента задължението за регистрация по ДДС възниква, когато облагаемият оборот надхвърли прага за календарната година, а заявлението се подава в 7-дневен срок след това. От догодина прагът за задължителна регистрация по ДДС се предлага да се вдигне от 51 130 на 75 000 евро. Дори и след това увеличение прагът остава доста под нивата, на които се сключват сделките с жилищни имоти в големите градове.

Честа практика е данъчно задължени лица да извършват разпоредителни сделки със земя и сгради в рамките на много кратък период - ден-два, преди регистрацията си и така избягват начисляване на ДДС, посочват от МФ. Затова за тези лица е предложено задължение за регистрация преди извършването на първата продажба. Това трябва да се направи до 7 дни преди изповядване на сделката. На облагане с 20% подлежи данъчната основа на продадения имот.

Очакваният ефект за бюджета от тази законова промяна е около 120 млн. евро допълнителни приходи годишно, посочиха от МФ.

Кого засяга промяната?

Промяната ще засегне както юридически, така и физически лица.

Сериозните строителни фирми и строителни предприемачи отдавна са регистрирани по ДДС и за тях почти нищо не се променя.

Мярката е насочена към еднократни проектни дружества и схемите „продажба за един ден“. Тези продажби вече няма да могат законово да избягват начисляване на 20% налог и да продават по-евтино.

По отношение на физическите лица-продавачи и в момента НАП ги третира като упражняващи независима стопанска дейност, ако правят чести поредни сделки с цел печалба на нови жилища, сгради или земя с определен статут. В момента те са задължени да се регистрират по ДДС по общия ред при достигане на прага за регистрация. От догодина ако физическо лице продава "ново жилище" или парцел за строителство, то ще трябва да се регистрира по ДДС преди сделката, което ще я оскъпи с 20%. Под "ново" се разбира жилище в сграда на етап груб строеж или такава, за която не са изтекли 60 месеца от разрешението за ползване. НАП приема, че тези лица са закупили жилището с цел да го препродадат с цел печалба.

В същото време хората, които продават инцидентно собствено жипище, са освободени от регистрация по ДДС, дори и стойността му да надхвърля прага за регистрация. Тези лица и в бъдеще остават освободени от регистрация по ДДС.

Засегнати от законовата промяна ще са и собствениците на парцели, които ще трябва предварително да се регистрират по ДДС при продажба и учредяване на право на строеж.

За купувачите се затваря възможността да купят ново жилище по-евтино без начислен ДДС, тъй като продавачът вече няма да може законно да го избегне, като го продаде преди регистрацията.

Консултанти по сделки с недвижими имоти предупреждават купувачите изрично да проверяват дали цената е с включен ДДС и дали продавачът е регистриран по ДДС. При нова сграда липсата на регистрация може да доведе до неприятни изненади с цената в последния момент.