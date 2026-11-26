Испанецът Пабло Ернандес де Кос ще бъде новият президент на Европейската централна банка (ЕЦБ). Той ще наследи французойката Кристин Лагард.

Това беше решено на срещата на върха на лидерите на страните от ЕС в Брюксел, но решението трябва окончателно да бъде взето през декември. Нидерландия е оттеглила подкрепата си за единствения му съперник Клаас Кнот на срещата в белгийската столица.

През октомври Лагард сама съобщи в социалните мрежи, че ще се оттегли от поста президент на ЕЦБ на 7 февруари 2027 г., девет месеца преди края на мандата си. Смяната идва в момент, когато инфлацията в еврозоната е достигнала 4% през октомври, двойно над целта на ЕЦБ, а разходите по държавния дълг са под натиск.

Пабло Ернандес де Кос е 55-годишен икономист и професионалист в сферата на централното банкиране. Той изгражда кариерата си в Банката на Испания, където започва като анализатор през 90-те години на миналия век, преминава през различни отдели и в крайна сметка заема поста управител на институцията в периода от 2018 г. до юни 2024 г. В периода 2019–2024 г. оглавява и Базелския Комитет за банков надзор, а от юли 2025 г. заема длъжността генерален мениджър на Банката за международни разплащания (BIS). Както Де Кос, така и основният му съперник за ръководния пост в ЕЦБ – Клаас Кнот, се възприемат като кандидати с дълбоки познания и опит в областта на паричната политика и финансовата стабилност. Тези качества придобиват особена важност в момент, белязан от завръщане на инфлацията, икономическа фрагментация и политическа несигурност, предава БНР.

Постоянните представители на страните от ЕС се срещнаха днес следобед, за да стартират т.нар. "писмена процедура". Чрез нея държавите членки одобряват препоръка към лидерите на Съюза относно кандидатурите за три ръководни позиции в Европейската централна банка, които ще бъдат овакантени вакантни през следващите шест месеца. В препоръката се предлага Де Кос за председател на ЕЦБ, французойката Лоранс Бун – за ръководител на звеното за пазарни операции, а германеца Маркус Брунермайер – за главен икономист на ЕЦБ, посочиха представители на ЕС.