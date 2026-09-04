Държавата плаши Слънчев бряг да го остави без пари

Държавата ще даде пари за ремонт на улиците в Слънчев бряг, само ако те са собственост на община Несебър, обяви регионалният министър Иван Шишков.

Инфраструктурата на Слънчев бряг трябва да премине във владение на община Несебър, а ВиК-мрежата в курорта - към общинското дружество ВиК - Бургас.

Това обяви на среща с туристическия бранш в Несебър министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков. Той поиска от акционерното дружество да прехвърли доброволно и безвъзмездно собствеността върху улиците, алеите и зелените площи на общината. Според него само така може да се решат проблемите на курорта.

Акционерното дружество "Слънчев бряг", което притежава инфраструктурата на източната зона на курорта, е рожба на масовата приватизация от 1997 г. В него 75% от акциите притежава държавата, а 25% са притежание на над 4000 акционери. От дружеството постоянно се оплакват, че нямат достатъчно средства за поддържане инфраструктурата. Затова и сега искат пари от държавата, за да се подготвят за туристите, които ще пристигнат за „Евровизия“ догодина.

"Държавата няма да даде пари за поддръжка на инфраструктура, която се стопанисва без правно основание", посочи Шишков. Ремонти на улици и осветление държавата ще финансира само ако са общинска собственост. Водопроводът и канализацията ще бъдат ремонтирани от държавата, когато са на общинското ВиК дружество. Това, което се случва с години, е абсолютно незаконосъобразно и ние считаме, че трябва да се сложи край по законов път", заяви Шишков.

Според Шишков през годините не е било направено достатъчно за развитието на курорта, а самото дружество не може да се издържа по този начин.

"Единствено общото събрание на акционерното дружество може да реши какво да се прави със собствеността на инфраструктурата", опонира директорът на "Слънчев бряг" АД Соня Енилова.

Последва остър отговор на регионалния министър: "Ако акционерите оспорят процедурата по прехвърлянето на собствеността на община Несебър, решението ще бъде взето от съда". Шишков дори заплаши, че публично ще оповести тези акционери, които "поставят под риск решаването на проблема с инфраструктурата".

Пред медиите Шишков уточни, че държавата няма намерение да закрива дружеството, а основният въпрос е инфраструктурата да бъде поставена под управлението на институциите, на които принадлежи.

От своя страна, министърът на туризма Илин Димитров посочи, че проблемът с курорта е дългогодишен и е необходима промяна, която да доведе до изсветляване на туристическите оператори. Димитров посочи, че по данни на община Несебър, въпреки огромната леглова база в района, приходите от туристически данък са по-ниски от тези на община Варна.