Младежът с АТВ-то в "Слънчев бряг" е на съд за умишлено причинена смърт

Прокуратурата твърди, че има евентуален умисъл заради употреба на наркотик

15 Апр. 2026
Никола Бургазлиев в съда при гледането на мярката му неотклонение
Никола Бургазлиев в съда при гледането на мярката му неотклонение

19-годишният Никола Бургазлиев, който през лятото на миналата година помете няколко човека като причини смъртта на млада майка в курорта Слънчев бряг, отива на съд, съобщиха от Окръжната прокуратура в Бургас.

Той е подсъдим за това, че "при евентуален умисъл е причинил смъртта на жена, настъпила на 03.09.2025 година в болнично заведение, тежка телесна повреда на нейния син, както и средни телесни повреди на други две лица. Престъпното деяние е извършено при управление на четириколесно електрическо превозно средство, управлявано от Н.Б. след употреба на високорисково наркотично вещество – тетрахидроканабинол", пишат от държавното обвинение в Бургас.

Престъплението е извършено на  14.08.2025 г., в 13.50 часа, на път в к.к. „Слънчев бряг“, общ. Несебър, обл. Бургас.

Установено е, че управлявайки превозното средство, Бургазлиев е допуснал множество нарушения на правилата за движение по пътищата, в резултат на което е причинил ПТП с преминаващите пешеходци, обяснява прокуратурата.

Предстои Окръжен съд-Бургас да нарочи дата и начален час на заседанието по делото.

Само преди няколко месеца, окръжният прокурор на Бургас Георги Чинев обяви пред БГНЕС, че за повдигнатото обвинение законът предвижда до 20 г. затвор или доживотен затвор. 

Пак тогава, Мариан Маринов от Националната следствена служба, която работи по делото, обяви че младежът е употребил марихуана от 36 до 48 часа преди вземането на кръвната проба. Ставало дума за изследване на специфичен метаболит, който индикира употребата на марихуана.

В хода на разследването почина пометената 35-годишната Христина. Тя беше в кома, очакванията не бяха добри. Синът ѝ Мартин, на 4 г., който също пострада тежко, беше транспортиран в кома с въздушна линейка в "Пирогов". 

Заради смъртта на майката прокуратурата преквалифицира и първоначалното обвинение.

След като първоначално Районният съд в Несебър освободи младежа под домашен арест, след протест на прокуратурата Окръжният съд в Бургас нареди той да бъде задържан под стража. Известно е, че неговите родители работят в МВР в Несебър.

