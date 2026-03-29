Общински гард почина в Слънчев бряг след нападение от петима мъже

Днес, 17:11
Стефан Денев - Поляка
Служител на общинската служба за охрана и обществен ред в Бургас почина след като бе нападнат от група мъже от село Оризаре тази сутрин в Слънчев бряг. 

48-годишният Стефан Денев - Поляка бил с приятели в 05.30 ч. тази сутрин в заведение в хотел "Диамант" в Слънчев бряг. Неговата компания и тази от Оризаре се спречкали. Охраната на хотела ги разтървала, мъжете били изведени навън. 

Едната компания от петима мъже от с. Оризаре с такси се отправила към денонощен хранителен обект в района на магазин за хранителни стоки до хотел "Кубан". Там засекли Стефан Димитров, който вече бил сам и вървял пеша. Отново възникнал скандал и физическо спречкване, като изведнъж 48-годишният мъж паднал на земята и починал. 

Тялото му е откарано в отделение "Съдебна медицина" към УМБАЛ - Бургас за аутопсия, която ще се осъществи през утрешния ден, уточни говорителят на полицията Цветелина Рандева.

Слънчев бряг, Стефан Денев - Поляка

